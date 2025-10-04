Àé¸¶¤»¤¤¤¸¡¢¡È²á·ãÈ¯¸À¡É¤á¤°¤ê¼Õºá¡Ö´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×¡¡¹õ¥¹¡¼¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç²¿ÅÙ¤âÆ¬²¼¤²¤ë¡¡7·î¤Ë¤Ï²Ï¹çÍªÍ´»á¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤¬±ê¾å
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê55¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÀÅÙ¤·Àé¸¶Ì÷¸ÏÂ¾°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿Çò°á»Ñ¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸
¡¡¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÀè¤À¤Ã¤Æ¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î»ä¤ÎÈ¯¸ÀµÚ¤Ó¡¢ÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤MC¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¸«¼º¤¤¡¢ÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÈ¯¸À¤òÂ¿¡¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¤·¤¿Êý¤Ë¸í²ò¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÖÅÙ¤È¸ÀÍÕ¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£°ìÅÙ¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ò¾Ê¡Ê¤«¤¨¤ê¡Ë¤ß¤Æ¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¯Æü¡¹Àº¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤ë²Ï¹çÍªÍ´»á¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²èÆâ¤Ç¡¢²Ï°æ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢±ê¾åÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2024Ç¯11·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Æ±¶¨²ñ¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀé¸¶¤»¤¤¤¸»á¤Ï5·î¤ËÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿°Ù¡¢ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¼Ç¤¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ç¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¨²ñÂ¦¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
