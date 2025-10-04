藤原紀香『テニミュ』跡部ママ役でファン驚き納得「適役」「似過ぎ」「圧倒的存在感」
俳優の藤原紀香が、3日にKanadevia Hallで開幕したミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stage（テニミュ）に、跡部景吾の母親・跡部瑛子役で特別映像出演した。まさかの出演にネット上では「紀香さんの跡部瑛子とか、もう存在感バチバチで舞台が豪華すぎる」「テニミュ藤原紀香さん出演誰が予想できる？？？って感じだけど、・舞台でのご活躍・圧倒的スタイルと美貌・品格・誰もが知る大女優 どれで考えても適役すぎる、」などと話題になっている。
【写真】似すぎ！跡部ママ役は藤原紀香 息子の跡部景吾も驚き…『テニミュ』の様子
今回のミュージカルは「U-17 WORLD CUP」もついに決勝に突入し、世界の強豪との戦いを勝ち抜いた越前リョーマら中学生を擁する日本代表と、スペイン代表の激闘が描かれる。
『テニスの王子様』シリーズで人気キャラクターの跡部景吾だが、その母親・跡部瑛子は、連載24年にして初めて登場したことで当時は大きな話題となり、ヘリコプターで退場するなど原作でも強いインパクトを残しているキャラクター。
そんなキャラクターを演じた藤原は「元より、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズは、“不可能を可能にした舞台”という言葉がぴったりの作品だと感じてきました。「テニミュからデビューしました！」というactor陣も多く、このシリーズが築いてきた歴史の大きさ、素晴らしさを改めて実感しています」とやりがいを告白。
「今回、主要キャラクターである跡部景吾の伝説の母・跡部瑛子というお役をいただいた時は、驚きとともにとても嬉しく思いました。なにせ「元スパイ」「ペットは虎」…規格外な女性ですから（笑）」と笑いつつも、「舞台を観てくださるお客様には、そんな“非現実的な跡部ママ”を楽しんでいただきつつ、跡部家の誇りと品格、そして母として息子を信じ抜く揺るぎない愛を兼ね備えた跡部瑛子として、皆さまの心に残れば幸いです」とファンに呼びかけた。
続けて「また、演出の上島先生と【ミュージカル『南太平洋』】以来にご一緒でき、大船に乗った気持ちで臨むことができました。映像化が難しいと当初は言われていたこのシリーズがここまでの歴史を重ねてきたことに、心からリスペクトを抱きながら、初登場となるこのお役を「この母にしてこの息子あり」と感じていただけるようにと、心を込めて務めました。最後になりますが…『今後とも息子・跡部景吾をよろしくお願いします。そして、新テニミュの仲間たちも最高よ by 跡部瑛子』」と粋なコメントを寄せている。
まさかの藤原の出演にネット上では「跡部様のお母様は藤原紀香に似過ぎなのでミュージカルのキャンスティング時に藤原紀香に声をかけるのはナイスです」「跡部ママが、藤原紀香さん〜！超絶合ってます」「えらい綺麗な役者さん…と思ったら藤原紀香さまぁ！！！？？」「紀香様が跡部様のお母様役？凄っ、圧倒的存在感」など驚きの声があがり、Xでは「藤原紀香」「跡部ママ」などがトレンド入りした。ミュージカルの東京公演は13日まで開催される。
今回のミュージカルは「U-17 WORLD CUP」もついに決勝に突入し、世界の強豪との戦いを勝ち抜いた越前リョーマら中学生を擁する日本代表と、スペイン代表の激闘が描かれる。
『テニスの王子様』シリーズで人気キャラクターの跡部景吾だが、その母親・跡部瑛子は、連載24年にして初めて登場したことで当時は大きな話題となり、ヘリコプターで退場するなど原作でも強いインパクトを残しているキャラクター。
そんなキャラクターを演じた藤原は「元より、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズは、“不可能を可能にした舞台”という言葉がぴったりの作品だと感じてきました。「テニミュからデビューしました！」というactor陣も多く、このシリーズが築いてきた歴史の大きさ、素晴らしさを改めて実感しています」とやりがいを告白。
「今回、主要キャラクターである跡部景吾の伝説の母・跡部瑛子というお役をいただいた時は、驚きとともにとても嬉しく思いました。なにせ「元スパイ」「ペットは虎」…規格外な女性ですから（笑）」と笑いつつも、「舞台を観てくださるお客様には、そんな“非現実的な跡部ママ”を楽しんでいただきつつ、跡部家の誇りと品格、そして母として息子を信じ抜く揺るぎない愛を兼ね備えた跡部瑛子として、皆さまの心に残れば幸いです」とファンに呼びかけた。
続けて「また、演出の上島先生と【ミュージカル『南太平洋』】以来にご一緒でき、大船に乗った気持ちで臨むことができました。映像化が難しいと当初は言われていたこのシリーズがここまでの歴史を重ねてきたことに、心からリスペクトを抱きながら、初登場となるこのお役を「この母にしてこの息子あり」と感じていただけるようにと、心を込めて務めました。最後になりますが…『今後とも息子・跡部景吾をよろしくお願いします。そして、新テニミュの仲間たちも最高よ by 跡部瑛子』」と粋なコメントを寄せている。
まさかの藤原の出演にネット上では「跡部様のお母様は藤原紀香に似過ぎなのでミュージカルのキャンスティング時に藤原紀香に声をかけるのはナイスです」「跡部ママが、藤原紀香さん〜！超絶合ってます」「えらい綺麗な役者さん…と思ったら藤原紀香さまぁ！！！？？」「紀香様が跡部様のお母様役？凄っ、圧倒的存在感」など驚きの声があがり、Xでは「藤原紀香」「跡部ママ」などがトレンド入りした。ミュージカルの東京公演は13日まで開催される。