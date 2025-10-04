オイシックスの知念大成、指名漏れで目指した変身の成果は？

プロ野球の2軍イースタン・リーグは9月28日で今季の全日程を終えた。参加2年目のオイシックスからは知念大成外野手が初の打点王に輝き、昨季の首位打者に続くタイトル獲得を果たした。ただ昨年はその後、肝心のNPBドラフトで名前を呼ばれなかった。原因を考え抜き、モデルチェンジを期して戦った今季、何を残せたのか。本人の言葉で語ってもらった。

知念は昨秋の指名漏れを、打席での怖さがないためだと分析。「自分、いらない選手だったんです」とまで言って変身にかけた。これまでより3センチも長い88センチの長尺バットを使い、長打力のアップをテーマにシーズンを戦った。長くなったバットを制御するにはより筋力も、技術も必要になる。打撃がまるまる変わると言っても過言ではない。

その中で昨年に続き、リーグ最多となる126安打を残した。打率も.286でリーグ2位。昨季4本だった本塁打をチームトップの9本に増やし、中軸を打つことが増えた。66打点でつかんだ初の打点王も、打撃改造が残した一つの成果だ。それでも、知念は言う。

「まだまだです」

実際にNPBの2軍戦で戦うと、目指す壁の“高さ”を痛感するようになった。他球団の2軍で好成績を残す選手は、1軍と行き来を繰り返している。その姿を自分と比較していると、1軍に定着する難易度がどれほど高いのかよくわかる。NPB球団に入るのが最終目標ではない。自己評価も、自然と辛口になる。

「全然ですね。長打を目的として、去年より少し本塁打は増えた。いい面も出ているかもしれませんが、最後までもがきながらやりたい。手応えなんてないですよ。後悔ばかりです。もっと突き詰めてやっていきたい」

一つ上のレベルを目指した結果、調子の波がどうしてもあった。6月24日から8月9日までの23試合では無安打が1試合だけ、実に.387という高打率。一方で8月中旬以降は、3割を超えていた打率を少しずつ落としていった。その中で、微調整を繰り返しながらもがいたのは大きな経験だ。オイシックスに来て2年目、内面の変化も感じるという。

「闇に迷い込んでしまうことが…」目と行動でつかんだ復調のヒント

「悩んでいる時は、どうしても闇に迷い込んでしまうことがあります。今までの自分は抱え込んで、ハマってしまうタイプだったんですが、オイシックスに来ていろんな人と野球の話をするようになって、少し変わった気もします」

行動も変わった。安打が止まっていた8月下旬の試合前、通算2000安打や首位打者の実績があるロッテの福浦和也2軍監督に、自らアドバイスを仰いだのだ。「他のチームの方に聞くのは、これまで躊躇することもあったんですけど、近くにいらしたので。よっぽど悩んでいたんだと思います。早く1本出したいなと」。

以前所属していた社会人野球と違い、すぐに次の試合が来るここでは、一人で悩み抜く時間はない。「調子が悪い時こそ楽しむんです。悪い自分を楽しんで野球をやれている」という心の持ちようも、2年続けて好成績を残せた理由だ。

「もっと打ちたいですよ。でも打てない中でも、そう思う感覚があることで安心するんです。みんなは打てると言ってくれるけど、自分がそう思ったら終わりなので」

さらに生かせるようになったのは、野球を見る目だ。夏場に調子を落とした理由を“形”で把握し、修正していったのだ。

「映像を見ても、これは自分の形ではないなと。いい時の動画を見ていたら、アッと気付けたんです。引き出しですよね。もっと早く気づけたらとは思いますけど、自分の体を知ることも一つの勉強ですから」

どこがおかしかったのか。知念の言葉を借りれば「肩とバットの距離が、バラバラだったんです」。気づけば手当は早い。オフに行っているドリルで修正し、4安打を放った試合もあった。

意外だったフレッシュ球宴のMVP…ミスがミスで終わらなかった理由

もともと「ホント、見るほうが好きなくらいで……」と口にするほどの野球小僧。8月に東京でオフがあると、都市対抗野球が行われている東京ドームへ駆けつけたこともあった。「野球見てる方が長いかもしれません。試合ってせいぜい4時間じゃないですか。そのほかの時間もずっと野球見ていますからね」。ヒントはどこに転がっているかわからない。うまくなりたいという思いが、口から行動からあふれる。

「帰りのバスでもホテルでも、ストレートに打ち負けたなとか、ずっと動画を見ています。いろんな人とも見比べますよ。楽天の島内さんとか、（大リーグ）ジャイアンツのイ・ジョンフとか。ダイさん（陽岱鋼）もそうですけど、感覚で動く選手が好きなんで。そこで照らし合わせて、気づくこともいろいろあるんです」

今夏は香川県丸亀市で行われたフレッシュオールスターに初出場し、決勝2ランを放ちMVP。賞金100万円をつかむというド派手な活躍も見せた。2軍球団からは初の快挙。ただ本人には、ちょっと意外な結果だったという。

「あれ、たまたま合ったんです。真っ直ぐを打ちに行って、そこにフォークがドンピシャで来たのでああなった。ストレートが来たら、タイミングがズレていたはずなんです。もちろん長打を増やしたいと言っている中で、結果が出たのはうれしかったですけど」。打撃のレベルが上がり、ミスがミスで終わらなくなっているのだ。

ドラフト指名が叶うかは、NPB球団側の見方にかかる。今年25歳の左打ち外野手。供給過多な立ち位置なのは否めない。それでも、ある対戦球団の首脳は「バットを変えて、長打を打ちたいんだろうなというのは見てて分かるよ。あれだけ振ってもバットに当てられるのは天性のもの。こういう選手がドラフトで指名されてほしいよね。若い選手に道を開く意味でも」と、進化の足取りを見守っている。

今年こそ、重い扉を開きたい。「本塁打も率も残せるのが究極のスタイル。迷いもありますけど、やっぱり長打を打ちたい。でもヒットも出ないようでは代えられるのがこの世界です。ヒットを打ちながら、長打も。欲張りでしょうけど、やりきらないと」と知念。渾身のアピールは、NPB球団に届くか。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）