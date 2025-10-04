¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÃÏ¶èS¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ø¡¡¥É·³´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¡¢Ï¯´õ¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤«
ºÆ¤Ó¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï9·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢6²óÅÓÃæ7Ã¥»°¿¶4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ1²ó¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÄÌ»»223¾¡¤òµó¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨2.53¡¢3051Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Èµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤â11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¤ÈÆ²¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë