ワクチン接種のため、動物病院を訪れた猫さん。落ち着いた様子の猫さんが驚くほど良い子すぎると、大きな反響を呼んでいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で72万回再生を突破し、「良い子すぎて泣ける」「病院でこんなに大人しい猫初めて見たかもww」「余裕なたたずまい、素晴らしい」といったコメントが寄せられました。

【動画：温厚な三毛猫→『動物病院』に連れて行くと…】

大人しいミケちゃん

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、年に一度のワクチン接種を受けるため、動物病院を訪れた三毛猫の女の子「ミケ」ちゃんの姿。飼い主さんによると、ミケちゃんはとても優しく人懐っこい性格だそうです。

診察台にぺたんとお腹をつけて、ワクチン前の健康チェックをしてもらうミケちゃん。病院が苦手で暴れる猫さんも多い中、ミケちゃんは大人しく診察を受けていたといいます。

少しの不安と緊張

注射の準備のために先生が一旦離れても、逃げようとする素振りすら見せなかったというミケちゃんですが、やはり緊張や不安はあったのでしょう。小さな鳴き声を上げ、尻尾もピタッと体に巻きつけていたそうです。ちなみに体重は4キロで、健康状態に異常もなかったといいます。

不安を取り除くように飼い主さんが優しく撫でてあげていると、ミケちゃんは話しかけてくるように可愛らしい声を出して鳴いていたそう。そして、いよいよ注射の時間です。さすがのミケちゃんも、暴れてしまうと思われたのですが…。

良い子すぎる！

なんとミケちゃん、注射にも全く動じずに落ち着いていたそう。先生や飼い主さんが体を押さえなくても、動かないままお利口さんに注射を打たせてくれたのだとか。良い子すぎるミケちゃんの姿に、なんだか驚きを通り越して感動してしまいます…！

「にゃお」と鳴いたところで注射も無事に終了し、先生と飼い主さんに良い子だと撫でてもらったミケちゃん。お家に帰ったら、頑張ったご褒美をもらえること間違いなしですね！

投稿には「え、ノータッチでお注射オワッタ…ミケたん偉すぎぃぃいいい！！」「小さくにゃおにゃお言ってるの可愛すぎる♡」「ミケちゃんが大人しい子なのは知ってはいたけど、これほどとは…」「いい子すぎて先生も笑っちゃってる」「ウチのにゃんこたちもこのくらい大人しく出来ればいいのにw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんとご家族のほっこり癒される日常の様子が投稿されています。魅力たっぷりなミケちゃんの愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。