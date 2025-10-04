本田響矢「めおと日和」への思い「僕の心の中には残り続ける」ブランチレギュラーメンバーとの最初の会話も明かす【インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/04】俳優の本田響矢（ほんだ・きょうや／26）が9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、ファッション事情や最近の活動について語ってくれた。
【写真】本田響矢、美人女優とお揃い指輪アピール
https://twitter.com/modelpress/status/1964290598267211847
◆本田響矢、最近のお気に入りファッション
― まず、「TGC」出演の感想からお願いします。
― 裏でどなたかとお会いしましたか？
本田：今回は以前共演した同世代の方が多かったので「久々、元気？」みたいな会話をしました。
― 最近のお気に入りのファッションはありますか？
本田：そろそろ半袖1枚も飽きてきて、涼しくなってくるかなということで、ニットベストを買ってみました。Tシャツに合わせるのも良いですし、もう少し涼しくなったらロンTに合わせることができますし、1枚着るだけでオシャレになるので、もう少ししたら着始めようかなと思っています。
◆本田響矢「めおと日和」への思い
― 4月期ドラマの「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系）は、大きな反響があったと思います。改めてご自身にとってどんな作品になりましたか？
本田：たくさんの方に僕のことを知っていただけた作品なので、とても大切に思っています。作品としては一旦終わっていますが、これからもずっと僕の心の中には残り続けるので、皆様の心の中にもずっと「めおと日和」という作品が残り続けてくれたら嬉しいです。
― 4月からは「王様のブランチ」（TBS系）レギュラーメンバーにも選ばれましたが、収録の雰囲気はいかがですか？
本田：本当に皆様が優しくて、温かくて、最初から「自分らしさを大切にして、リラックスしにくるくらいの気持ちで来てね」と言ってくださって、すごく嬉しかったですし、最初は生放送でガチガチに緊張していたのですが、今はだいぶ肩の力が抜けて、ロケに行くのも、スタジオに行くのも毎回楽しみです。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆本田響矢（ほんだ・きょうや）プロフィール
1999年6月20日生まれ、福井県出身。2017年、ドラマ「セトウツミ」（テレビ東京）で俳優デビュー。近年の主な出演作は「ANIMALS -アニマルズ-」（ABEMA／2022）、「ジャックフロスト」（MBS／2023）、「明日、私は誰かのカノジョSeason2」、（MBS・TBS／2023）、「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（MBS／2024）、「私は整形美人」（フジテレビ／2025）、連続テレビ小説「虎に翼」（NHK／2024）、「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系／2025）など。「王様のブランチ」（TBS系）のレギュラーも務める。
【Not Sponsored 記事】