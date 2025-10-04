鳴き声がするので探してみると…。夏の暑い日にひとりでいる子猫を保護した様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は13万回を超え「先住の先輩たちと仲良く過ごせますように」「よかった...ふみふみしてえらいねぇ」「えぇお家んとこに派遣されたね」といったコメントが集まっています。

【動画：『大きい声で鳴いてくれてありがとう』真夏の暑い日に赤ちゃんネコを発見…『素敵な結末』】

暑い日にひとり鳴いていた子猫

TikTokアカウント「メルとサラとアロ」に投稿されたのは、子猫を発見し迎えたときの様子。とても暑い日に外から鳴き声がすることに気づいた投稿者さん。探してみると、建物と建物の間に子猫を発見したそうです。

緊張の対面

すぐに保護に向かい、無事に捕獲できたそうです。知らない猫がおうちの中にいるので、先住猫たちが様子を見に子猫のケージのまわりに集まったのだそう。捕まえられ、知らない大人の猫に囲まれ、子猫も緊張した様子です。

動物病院で健康チェックしてもらうと、感染症にかかっていないことがわかったそうです。これで先住猫たちと一緒に過ごせます。動物病院から帰ってきた子猫は、フミフミしていたそうです。少しずつ新しい環境に慣れてきているのでしょう。投稿者さんは「お外でおっきな声で鳴いてくれてありがとう」とコメントしています。

家族になっていく幸せ

子猫はその後「アロ」ちゃんという名前をつけてもらったそうです。先住猫のお兄さんはしっぽで遊んでくれるのだそう。先住猫のお姉さんは、毛づくろいをしてくれるそうです。保護され、家族として受け入れられ幸せに過ごすアロちゃんでした。

投稿には「こんな暑い時に……。でも主さんが見つけてくれて本当に良かった」「主さんご家族と猫ちゃん達にたくさんの幸せが訪れますように」「気がついてもらえるように大きな声で鳴いたんですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「メルとサラとアロ」では、アロちゃんと先住猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「メルとサラとアロ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。