株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社ビーラインが、宮崎県児湯郡に「ビーライン高鍋R10号店」を2025年10月1日に移転オープンしたと発表した。

同店舗は、タイヤ専業店として、リーズナブルな価格と丁寧な交換サービスを提供。2年間のパンク修理無料サービスやホイール下取り、有償のパンク保証制度も展開する。旧「新富店」からの移転により、さらなる利便性と地域密着型のサービス強化を図る拠点となっているため、お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

～クルマの足元からお客様の「安全・安心」を支える～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）の連結子会社（孫会社）である株式会社ビーライン（代表取締役：日高慎介）は、「ビーライン新富店」を移転し、「ビーライン高鍋R10号店」として2025年10月1日（水）にオープンいたします。

ビーラインは、九州を中心に展開するタイヤ専業店です。お値打ち価格のタイヤ販売と、スピーディかつ丁寧な交換サービスを提供しています。このたびオープンする「ビーライン高鍋R10号店」は、旧店舗から北東に約8km、東九州自動車道高鍋インターチェンジから南東約4.4kmの国道10号線沿いに位置しています。

当店舗では、安価で豊富な品ぞろえに加え、購入タイヤに付帯する2年間のパンク修理無料サービスや、タイヤ・ホイール購入時のアルミホイールの下取りなどを行っております。また、有償サービスとして、新品タイヤ4本セットで購入・交換の際に加入可能なタイヤパンク保証も取り扱っております。

ビーラインは、クルマの足元からお客様の「安全・安心」を支えるタイヤ販売・交換サービスを提供いたします。

店舗の概要および拠点一覧は以下の通りです。

店舗名 ビーライン高鍋R10号店 開店日 2025年10月1日（水） 所在地 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋2527番地 連絡先 TEL. 0983-32-0010／FAX. 0983-32-0010 駐車場数 4台 ピット台数 2台 営業時間 9:15～18:15（12:00～13:00は昼休憩） 定休日 なし 経営母体 株式会社ビーライン 代表取締役 日高 慎介

■ビーライン店舗一覧（75店舗）※2025年10月1日時点

https://beeline-tire.co.jp/shop

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

最寄りの店舗に直接お電話にてお問い合わせください

ビーライン店舗一覧 https://beeline-tire.co.jp/shop/

