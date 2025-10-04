松島聡＆白洲迅ダブル主演『パパと親父のウチご飯』今夜スタート シングルファーザー2人が子育てに奮闘
松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演するドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が今夜スタート。シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマが開幕する。
【写真】ドラマ『パパと親父のウチご飯』第1話より
豊田悠の同名漫画を実写化する本作は、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマ。
■第1話あらすじ
とある朝――晴海昌弘（白洲）の部屋では、ルームシェアする千石哲（松島）が娘の愛梨（棚橋乃望）、そして晴海の息子・清一郎（櫻）のための朝ご飯作りに悪戦苦闘していた。
せっかく作ったご飯もあまり手を付けないまま、慌ただしく2人を幼稚園へと送っていく千石と晴海。いくら言ってもしっかりご飯を食べない子どもたちに、2人の父親たちは頭を抱えているのだった。
そんなある日、スーパーで買い物をしていた千石は、壇ゆかり（蓮佛美沙子）という女性に声をかけられる。料理教室をやっているというゆかりから、「小さなお子さん向けのお料理もできますよ」と誘いを受けた千石は、さっそく晴海と連れ立って料理教室が開かれているカフェへ。野菜が苦手な子どもでもぺろっと食べられる『おうちカレー』に挑戦する。
カレーを煮込みながらカフェの内装を眺めていると、ふとここが見覚えのある場所だと思い出す千石。実はゆかりのカフェは、千石が元カノである真希（山下リオ）から「愛梨を預かってほしい」と打ち明けられた場所で…？
無事出来上がった『おうちカレー』を抱え、愛梨と清一郎を迎えにいった千石たちは、先生から「愛梨がお友だちの健（加藤大樹）を叩いてしまった」という報告を受ける。事情を聞いても話そうとしない愛梨を、思わず叱ってしまった千石だったが、その夜、清一郎に「愛梨ちゃんは悪くない。ちゃんとお話聞いてあげて…」と言われ…？
オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
