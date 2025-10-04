◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、ツアー未勝利の２７歳・高木優奈（中央日本土地建物グループ）が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６８で回り、トップと１打差の２位で決勝ラウンドに進んだ。

前半の２番パー３はグリーン手前カラーから７メートルをねじ込んでバーディー先行。１３番は第２打を左ラフに曲げて３パットでダブルボギーを打ったが、１４番で３メートル、１６番で２メートルに寄せて２連続バーディーで挽回。最終１８番は４メートルを決めて右拳を握った。「パターが良かったのでたくさんバーディーが取れた。苦しいところもあったけど、チャンスについた３〜４メートルのバーディーパットがしっかり入ってくれたので、心的にも救われた」とかみしめた。

中学時代に陸上部に所属し、短距離に励んだ高木は９月に国立競技場で行われた世界陸上を生観戦。前日に行くことを決め「お金はこういうところに使わないといけないな」と１万２０００円を払ってチケットを購入し、１１０メートル障害や４００メートルの準決勝に見入った。「（女子４００メートルで優勝した）マクラフリンがかっこよすぎた。すごい楽しかった」と最高のリフレッシュとなった。

渋野日向子、勝みなみ、小祝さくら、原英莉花らと同じ１９９８年度生まれの「黄金世代」。同学年の選手が国内外で活躍する中、自身は６度目の挑戦となった２３年のプロテストで合格した高木は「常に私は追う立場。追いつき、追い越せで頑張りたい」と元気良く声を張り上げた。

今季はミネベアミツミレディスで７位に入るなど、第２回リランキングは２９位で突破した。メジャーで初優勝となれば「そんな最高なことはない」と言うが、「まず優勝争いをしたことがないので、気にせずにコースと自分との戦いと思う。後半戦はジャイアントキリングを目標にしてやっている。試合に出てる人は全員私より格上だと思っているので、自分も伸ばして勝てたらうれしい」と下克上で初Ｖを狙う。