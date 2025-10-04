

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

快進撃を続ける『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。

7月18日の公開から9月28日までの公開73日間で興収350.6億円（観客動員2426.6万人）を超え、封切りから11週を経てなお毎週10億円ほどを上乗せしている。

現在、国内歴代興収の1位は前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（407.5億円／2020年）で、現状2位の本作はその差を57億円まで縮めている。

興収200億円以上が7作！圧倒的に強いアニメ

アニメ作品が年間映画興行ランキングの上位を占めるのは、国内興行における見慣れた景色になっているが、改めて「アニメ映画歴代興収ランキング」を見ると、そのヒット規模の大きさが印象的だ。

400億円超えが1作、300億円台が2作、200億円台は4作。TOP10のうち7位までが200億円を上回っているのだ。

実写を見ると、洋画実写は200億円超えが2作、邦画実写は『踊る大捜査線 THE MOVIE 2レインボーブリッジを封鎖せよ!』の173.5億円がトップで、100億円台が4作のみ。いかにアニメが興行シーンを牽引しているかがわかる。

次ページのランキングでは、邦画アニメの圧倒的な強さが際立つ。

『鬼滅の刃』シリーズ2作のほかに、スタジオジブリ作品、『少年ジャンプ』発の人気漫画のアニメ化作品、新海誠監督作品、人気シリーズの『名探偵コナン』がTOP10のうち9作を占め、唯一の洋画アニメはディズニーの『アナと雪の女王』（255億円／2014年）だ。

世界的に評価を受ける日本アニメのクリエイティブがあってこそだが、それに加えて、人気シリーズや制作力の高いスタジオのブランドが浸透し、アニメ作品が“映画館に観に行くコンテンツ”として一般層に定着していることが示されている。

2020年以降のアニメ映画が目立つ

アニメ映画歴代興収TOP10で興味深いのは、コロナ禍を経た2020年以降の作品が半数を占めている点だ。

1位と2位の『鬼滅の刃』シリーズ2作のほか、6位に『ONE PIECE FILM RED』（203.4億円／2022年）、9位に『THE FIRST SLAM DUNK』（164.8億円／2022年）、10位に『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（158億円／2024年）がランクイン。

TOP10圏外でも、『すずめの戸締まり』（149.4億円／2022年）、『名探偵コナン 黒鉄の魚影』（138.8億円／2023年）、『劇場版 呪術廻戦 0』（138億円／2021年）など、100億円超えのスーパーヒット作がならぶ。

2000年前後にも大ヒット作は多く、もともとアニメ人気の下地はあったのだが、2020年以降は毎年コンスタントに100億円を超える作品が生まれ、そのヒット規模も拡大している。

加えて、それまでにも大ヒットを生み出していた人気シリーズだけでなく、新たなタイトルも続々と出てきている。

コロナ禍以降にヒット規模が拡大したワケ

その背景にあるのが、アニメファンの裾野の拡大だ。

従来は、アニメファンだけでなく、一般層も動く“世の中的な話題作”となるイベントムービーが、100億円を超える大ヒットになっていた。しかし、コロナ禍以降は、特別なイベントムービーではなくても、アニメ作品を映画館で鑑賞することが、一般層にとって生活のなかの楽しみのひとつになった。



（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

そうした状況へのきっかけになったのは、2020年の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』だ。コロナ禍の緊急事態宣言下で映画館が閉鎖された時期を経て、人々の生活からエンターテインメントが離れていたところに、新たなタイトルのアニメ大作が登場し、シネコンのスクリーンを占拠した。

それは、コロナ禍の不安や窮屈な生活ですさんだ観客の感情をゆさぶり、心をふるわせた。その熱い物語は、瞬く間に社会現象的なムーブメントになる。『鬼滅の刃』という作品性と時代のタイミングが重なり合い、興収400億円を超える歴史的なヒットになった。

本作を観て、アニメのおもしろさに魅了された観客は少なくないだろう。同時に、アニメ鑑賞が身近なレジャーのような楽しみになった。推し活が世の中的に広がっていた影響もあるかもしれない。かつてはオタクのジャンルに位置づけられていたアニメが、誰もが当たり前に楽しむコンテンツに変わった。



冨岡義勇（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

｢呪術廻戦｣｢ハイキュー！！｣などが100億円超え



我妻善逸（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『鬼滅の刃』以降、アニメ作品のヒット規模は明らかに拡大している。

シリーズ初の劇場版アニメとなった『劇場版 呪術廻戦 0』、少年ジャンプからのアニメ化作品となる『ONE PIECE FILM RED』『THE FIRST SLAM DUNK』『劇場版ハイキュー！！ ゴミ捨て場の決戦』（116.4億円）は、いずれも関係者の想定以上の大ヒットとなり、『名探偵コナン』劇場版シリーズは2023年以降3作連続で100億円を突破している。

人気シリーズや原作知名度のある漫画の劇場版アニメは、その多くで大ヒットが続いている。

ここ最近では、『少年ジャンプ』発となる、シリーズ初の劇場版アニメ『チェンソーマン レゼ篇』が公開2週で30億円に迫る大ヒットスタートを切ったばかり。

今後は人気漫画の劇場アニメ化作品がますます増えていき、100億円超えシリーズが続々と誕生していくかもしれない。

一方、インディペンデントのオリジナルアニメにおいては、苦戦を強いられる作品も少なくない。人気タイトルとの2極化が進んでいる状況も課題としてあり、アニメシーン全体が盛況というわけではないのも現実だ。

しかしそれでも、アニメが一般層にとって身近になり、頻繁に映画館に足を運ぶようになることは、アニメシーン全体の利益につながっていくだろう。すでに一部のスタジオは、作品規模の大小にかかわらず、さまざまなチャレンジを続けている。

ヒット作を連発するスター監督や、ファンの信頼を得てブランド化したスタジオはいま、コアファンだけでなく、一般層の関心も集めている。そんな状況は、業界の未来へとつながるだろう。

無限城編の“歴代記録更新”に期待がかかる



十二鬼月・上弦の参である猗窩座。強大な力を持ち、炭治郎たちの前にたちはだかる（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

いままさに『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の歴代記録更新への世の中的な関心が高まっている。この盛り上がりを一過性のブームに終わらせず、いかに次につなげていき、業界全体の健全な発展をうながすか。

アニメ映画歴代興収ランキングの順位が毎年入れ替わる時代の到来は、夢ではなくなってきている。今年はそうした未来への起点になる年かもしれない。ここからの業界の動きに注目していきたい。

（武井 保之 ： ライター）