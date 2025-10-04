◇プロ野球ファーム日本選手権 中日-巨人(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

ウエスタン・リーグの優勝チームとイースタン・リーグの優勝チームが戦う「2025年プロ野球ファーム日本選手権」。両チームの予告先発が発表されました。

2年ぶり29度目のイースタン・リーグ優勝を果たした巨人。先発マウンドには育成の園田純規投手を起用しました。2023年ドラフトの育成5位で福岡工大城東高から巨人に入団した園田投手は、2年目を迎えた20歳右腕。今季はファームで13度の先発含む14試合に登板し、8勝0敗、防御率1.42と見事な好成績を残しています。

最終カードで首位につけていたソフトバンクに3連勝と、ウエスタン・リーグで逆転優勝を飾った中日は、仲地礼亜投手を先発起用。2022年ドラフト1位で沖縄大から中日に入団した3年目の仲地投手は、今季ファームで14度の先発を含む15試合に登板し、8勝6敗、防御率2.81をマークしています。

勝利したチームが2025年度のファーム日本一の座を手にします。18度目の出場となる巨人は2016年以来9度目、11度目の出場となる中日は2011年以来7度目の日本一を目指します。試合開始は13時予定です。