

今年3月、財務省前でデモをする人々。「陰謀論」をどう捉えればいいのだろうか（撮影：梅谷秀司）

陰謀論について、最近はさまざまなことが語られるようになった。しかし、それらはすべて本質を外している。なぜなら、「陰謀論を信じることを批判的に語る人々」と、「陰謀論を信じている（と思われている）人々」の間には、根本的な違いがあるからだ。

実際は陰謀論を信じているのではなく楽しんでいるだけ

それは、前者が正しくて後者が間違っている、ということではない。180度逆で、前者が間違っていて、後者は正しいのだ。陰謀論を信じることを批判する人々は、致命的に間違っているのである。なぜなら、彼らが批判している人々、陰謀論を信じていると思われている人々は、陰謀論を信じているのではなく、陰謀論を語っているだけだからだ。

これは、陰謀論を確信犯的に広めている人々をさしているのではない。陰謀論が語られるのを聞いている人々、それを好んで聞いている人々のことを言っているのだ。彼らにとっては、陰謀論を受け入れているのは、信じているのではなく、楽しんでいるだけなのだ。「愉快犯」の「愉しむ」ではなく、「エンジョイ」の「楽しむ」なのだ。

ここで、陰謀論が正しいと信じているか否かは関係ない。関係ないというより、正確に言えば、信じるか否か、という問いをあえて避けているのだ。つまり、陰謀論とはファンタジーなのである。

陰謀論がファンタジーと類似している、という指摘は数多くある。しかし、それらの議論は、2つを混同してしまうのはなぜか、ファンタジーに似た力を持ってしまうのはなぜか、といった根本的な誤解をしている。

陰謀論をエンジョイしている人々は、あえて意図的に陰謀論をファンタジーと捉えなおしてから楽しんでいるのだ。「それじゃあ、やっぱり確信犯じゃないか、陰謀論は嘘とわかって楽しんでいるのではないか」、と言われるが、それが根本的に間違っている。正確に言えば、無意識的に、しかし自らの意思で、つまり、自ら無意識の選択として、陰謀論をファンタジーに置き換えているのだ。

陰謀論に「事実」という概念を持ち込むこと自体ナンセンス

いくら言っても伝わらないかもしれないが、ここにおいて、通常言われる「事実」はどうでもよいのだ。厳密には、どうでもよいのではなく、「事実」かどうか、「事実」とは何か、ということを考えては「いけない」ということだ。それがファンタジーのルールである。

『となりのトトロ』で、猫バスがこの世に実際に存在するかどうか、議論をふっかける人はいないだろう。あるいは、『魔女の宅急便』で、魔女がこの世に存在するか、改めて議論を挑む人はいないだろう。いれば、それは野暮であるどころか、どうかしている、と相手にされなくなる。

それと同じことだ。陰謀論が正しいかどうか、事実は何か、などの点に関して議論すること、考えること、そもそも、陰謀論の世界に「事実」という概念を持ち込むこと自体がナンセンスなのだ。

つまり、彼らにとっては、「情報」とは、事実とは無関係に、「自分が選んだ、好きな曲、好きなストーリー」にすぎないのだ。この背景には、この世は自分とは無関係な世界であり、自分がこの世をどのように捉えようと、この世は変わらないという認識がある。

この世がどのようになっているかについて、自分が間違っていようが、この世に関するどのようなストーリーを仮定しようが、その仮定のストーリーを自分勝手に楽しもうが、自分の実際の生活には影響もないのだ。

いわば、現実の「この世」は、彼らにとっては、二次元と同じことであり、自分は、その外側にいるのだ。実際には、豆粒、砂粒であろうとも、その中に存在するにもかかわらず。しかも、現実の「この世」で風が吹けば、豆や砂は飛ばされてしまうにもかかわらず、「自分の周りでは風は吹かない」と高をくくっているのだ。

だから、政治の世界と無縁な人々ほど、政治の世界の陰謀論を楽しむ。「ザイム真理教」を信じる人々は、財務省の中に入ったことはないし、友人に財務省の人はいないのだ。この世に本当に財務省というものが存在するか、財務省の人々がいるか、それでさえ怪しい。それを確かめようがない人々、確かめたくもない人々が、ザイム真理教を楽しんでいるのだ。

彼らの一部は「財務省解体デモ」を財務省の前で行うが、財務省職員と話し合おうとはしない。罵声を浴びせるのがせいぜいで、コミュニケーションはしないのだ。また、ザイム真理教の「教祖」とは、私もかつていろんなところで話す機会があったが、もちろん、われわれは、財務省に関する神話あるいは陰謀論について議論することはなかった。なぜなら、コミュニケーションをしてしまえば、彼らのザイム真理教というファンタジーは溶けてなくなってしまうからだ。

ファクトは無関係、真の問題は「社会からの疎外感」

したがって、陰謀論に対するファクトチェックというものは、まったく効果がないというか、無関係なのだ。ファクトは無関係であり、真の問題は、社会からの疎外感なのだ。何をしても自分の人生も自分も変わらないという認識なのだ。自分と世界は無関係であり、世界で起きていること、これから起きることは、二次元の世界で起きることなのだ、という認識を変えることが、陰謀論の跋扈およびそれにより不幸になる人々と社会への唯一の解決策なのだ。

こう考えてくると、これは世の中のいたるところに常にある。本連載の読者ならお気づきのように、バブルがその一例だ。「この企業の株価はこれで正しいのか、ファンダメンタルズはどのくらいか」、などと考えた瞬間にバブルは溶けてなくなってしまう。そもそもファクト、ファンダメンタルズを考えてはいけないし、考えることは無意味なのだ。目の前にバブルがある、だから、それに参加する。それだけなのだ。

陰謀論も同様で、SNSで陰謀論が流れてきたら、その陰謀論が楽しそうなら、それに乗るし、イケてない陰謀論なら無視するだけのことだ。儲かりそうなバブルに乗り、自分が楽しめそうな陰謀論に乗るのだ。

目を覚まさせるためには、ファンダメンタルズという現実を突きつけるしかないわけだが、それでは興ざめであり、「水を差すな」、と怒られる。わかっている人たちも、「踊らにゃソンソン」という人々の集団に加わらなければならないのだ。「音楽が鳴っているうちは、踊り続けなければならない」。アメリカのシティグループ・最高経営責任者（CEO）だったチャック・プリンス氏が、サブプライムバブルの真っ最中の2007年夏に述べたとおりだ。

今や「陰謀論とファンタジーが同化」

さて、陰謀論とはファンタジーである、という私の仮説は、調べてみると、これまでもさまざま指摘されてきたことのようだ。しかし、多くの場合は、陰謀論とファンタジーはどこが違うのか、その相違点に議論が集中している。

例えば、陰謀論の信奉者は、それを真実と主張するが、ファンタジーの読者は虚構として楽しむ。陰謀論では、既存の事実や合意された見解を否定し、別の説明を提示するが、ファンタジーは、現実世界とは切り離された、独自の架空世界を構築する。そして、陰謀論においては、反証不可能なように設計され、反対の証拠があっても無視される傾向があるが、ファンタジーにおいては、証拠の有無は問われず、物語の論理や世界観が重要視される、といった具合である。

さらに、社会への影響として、ファンタジーが人々に「回復」や「慰め」をもたらすのに対し、陰謀論は現実認識を歪め、社会に深刻な影響を及ぼす点が決定的な違いである、と指摘されている。

これらの従来の陰謀論とファンタジーの対比の議論は、まさに、この数年の、とりわけ日本における、21世紀の陰謀論、あるいはポストモダンならぬ「ポスト陰謀論の陰謀論」とも呼べる、現在急激に感染が進んでいる陰謀論ウイルスの特徴が、陰謀論とファンタジーが同化している点にある、という私の仮説とぴったりあう。

「曖昧な状態」を楽しむ人々

すなわち、ファンタジーを楽しむように、人々は陰謀論を楽しむ。それは虚構であるかもしれないし真実であるかもしれないが、あえてそこには踏み込まないことにより、曖昧な状態を楽しむ。嘘みたいな本当の話を聞いてしまった、という快楽に身をゆだねる。それが現実か、二次元の世界なのか、曖昧なままが楽しい。二次元だとうすうす気づきながらも、妄想の世界だと言ってしまっては夢から覚めてしまって野暮だし、現実だとわかってしまえば、興ざめだ。

いじめた相手が自殺してしまったときに、「なんだ、マジに受け止めんなよ、とシラケる」、というのが、残酷で無邪気な匿名集団によるいじめの場合の構造だ。それと同じなのだ。

ファクトチェックなど興ざめだし、ファクトチェックをしようという人々、そういう行為自体が、陰謀論ファンタジーへの冒涜であり、破壊であり、敵なのであり、もう1つの新しい陰謀論として捉えられるのである。反証可能か不可能かということは関係ないし、ファクトと無関係であればあるほど、自由なロジックを楽しめる。ファクトという制約がない方がよいのである。

ノンフィクションに見えるフィクションがいちばん楽しいのであり、ファクトという制約条件のないストーリーはわかりやすくも楽しくも、あるいは自分に都合のいいように利用できる。一方、それがフィクションと見えてしまっては、陰謀論という麻薬の効果による楽しい幻覚はすぐに覚めてしまい、台無しである。

では、2025年の陰謀論は、ファンタジーと同じように、無害であり、ただのエンターテインメントであり、「陰謀論は現実認識を歪め、社会に深刻な影響を及ぼす」というこれまでの有識者の見解は過去のもので、現在は間違いなのだろうか。

そうではない。より深刻なのだ。

世間で、陰謀論の危険を議論するときには、深刻な被害の部分が現在でも強調されている。ミクロ的には、悪質な新興宗教あるいは悪質なネットワークビジネスにはまった人々を、脱洗脳して、救い出すにはどうするか、という話である。マクロ的には、「トランプ現象」「MAGA現象」などが典型であり、社会的な暴動（物理的であれ、言論的なものであれ）、社会的な分断をどうするか、ということである。しかし、これらの議論は、2025年の陰謀論の本当の怖さに気づいていない。

「2025年の陰謀論の本当の怖さ」とは？

第1に、ミクロ的な個人的な悲劇は確かに存在するが、それは悪質な勧誘、セールス、特殊詐欺、そういったものの被害者と同じである。陰謀論に限った話ではない。むしろ、陰謀論以外によるこれらのミクロ的な被害の方が量的にも質的にも深刻である。

第2に、トランプ現象のような陰謀論の政治的活動への応用は、対立する勢力（一般には、常識的と思われる健全な人々のこと）への被害が明示的に存在し、被害者もその被害に気づく。当たり前だが。

だから、分断であり、激しい対立、論争になるわけだが、これはむしろ、「陰謀論を何とかしなければいけない」という社会の危機感を高め、まもなく収束に向かっていくだろう。こう楽観的なのは、おそらく陰謀論の社会への悪影響を語る人々の中では私だけだろうが、長期的に見れば、修正は必ず起きる。被害者がそこに存在し、彼らは多数であり、少なくとも社会の半分はいるからである。

また、金融バブルのような場合は、被害は大きくなるが、10年に1度、現実に引き戻されるから、修正機能は一応働いている。土地神話が崩れるには、日本でも中国でも数十年かかったし、その被害ははるかに深刻だったが、それでも、修正は起きたのであり、今後も起きるのである。

真の2025年の陰謀論の恐怖とは、社会全体で陰謀論を語り、誰もそれが陰謀論であることに気づかない、という点にある。すなわち、社会全体が陰謀論によって成り立っていることであり、陰謀論が正論であるどころか、絶対的な真理として、陰謀論の世界を実現しようと社会全体が全力を尽くしていることである。

いわく、透明性と説明責任が重要である。すべてのものは透明にしなくてはならない。秘密は1つもあってはいけない。ガバナンスは重要である。経営者も政治家も、常に社会全体でしばりつけなくてはいけない。

いわく、変化こそが重要である。既存のシステムは常に破壊され、更新されなければならない。イノベーションこそが社会を進歩させる。創造的破壊が最重要である。

いわく、科学技術の進歩は絶対である。最新の科学技術は常に社会をよくする。人類は科学によって進歩しなければならず、社会もそれによってのみ進歩する。

いわく、民主主義は絶対である。いかなる独裁者も倒されるべきであり、より徹底した民主主義だけが社会をよりよいものにする。

無関係な「現実の世界」が少しずつ関係のある「現実の世界」に

しかし、これらの「より深遠な陰謀論」が、経済を、社会を、人類を、おかしくしてきたということに、人々の一部はうすうす気づいてきたのである。まだ気づいていない人々も、無意識のうちに、この「深遠で壮大な」陰謀論をかき消すために、よりちゃちで単純な陰謀論を振りかざすようになったのである。

2025年の陰謀論の危険性は、2つある。まず、1つ目は目先で起きている、陰謀論を楽しむことにより世界を自ら少しずつ破壊していることである。つまり、現実とファンタジーの世界を無意識ではあるが意図的に錯綜させ、それを楽しみ、その麻薬をより強くして、よりリアルに近いものにし続けた結果、無関係な「現実の世界」は、ファンタジーの遠い世界は、よりファンタジーを面白くするために、少しずつ関係のある「現実の世界」になってきた。

ファンタジーという麻薬を陰謀論に変えることにより、現実っぽくし、幻想の世界をリアルっぽくし、さらに自分から無関係なものをほんのちょっぴりだけ関係させることにより、よりリアルで刺激的な麻薬とした。政治はその格好の領域である。無関係だが、1票は持っているからである。

2つ目の危険性は、より壮大な危機だが、構造は1つ目の危険性と同一である。すなわち、「歴史」そのものがファンタジーかつ陰謀論となり、それが社会を壊しつつあるということである。

歴史とはナラティブであり、今や経済もマーケットもナラティブである、とという禁断の秘密を、人々は、正々堂々と語るようになり、こともあろうにむしろ「良い」現実として受け止めるようになってしまった。

人類は、自然という暗黒の恐ろしい畏怖の対象を、神話として、創世記として、人類とかかわりを持たせ、このファンタジーを現実と区別できないようにするために、古くは『古事記』や『日本書紀』のように、統治の正当化の物語として利用した。

民主主義も資本主義も、陰謀論と同じ構造にすぎない

一方で、呪術など自然を恐れたままであったが、それを克服するために、フィクションとしての神を作り上げ、自然の摂理の代わりに神を恐れるようになった。

しかし、それは自分たちで作ったものであるから、畏れも半減した。さらに、自然の摂理は解明できるものとして「科学革命」を起こし、自然を畏れることはない、無知から脱却しようとした。無知からの脱却は素晴らしいことだったが、自然を支配できると勘違いしたことは冒涜であり、ファンタジーを現実化しすぎた陰謀論にしてしまい、自壊を始めた。社会も居住環境も同じメカニズムで破壊され始めた。

神ももはや不要となり、何も恐れるものはなくなった。同時に、神では面白くないので、もっと現実感のある、自分たちで作った世の中の摂理を主張し始めた。自分たちで動かせるように、自己実現が可能な、民主主義、資本主義という原理で社会を支配した。

しかし、これらが絶対的な原理、絶対的な真理であるかどうかは、問わないままだった。なぜなら、それを検証することはできないから、ファンタジー的陰謀論と同様に、検証するのは野暮と考えた。歴史的検証はあり得たが、かなり面倒であり、かつ現実を全否定することになりかねず、みんなが不幸になるからという理由で、歴史をナラティブに変えてしまった。経済も市場も同様となった。

つまり、現代世界のすべての摂理だとわれわれが信じているものは、陰謀論と同じ構造にすぎないのであり、それが陰謀論であったことは永遠に誰も気づかないのである。こんな恐ろしい話は、陰謀論にすぎない、と片付けてしまうしかないのである（本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が競馬論や週末のレースについて予想するコーナーです。あらかじめご了承ください）。

10月5日（日曜日）の日本時間深夜（23時5分）、フランスで世界最高峰のレースの1つ「凱旋門賞」が行われる。

今や、日本の競争馬のレベルは世界で断然トップであるが、この凱旋門賞だけは、まだ勝てていない。しかもアメリカの最高峰のレース、ブリーダーズカップクラシックのように、挑戦した馬が少ないならともかく、毎年、日本最強クラスの馬が複数参戦し続けているのに、勝てない。

理由はいくつかあるが、最大のものは、10月のフランスのロンシャン競馬場というコース設定があまりに日本馬に向いていないということだ。毎年雨が降り続き、ただでさえ重くて深い芝の馬場が、とことん重くなり、世界最強のスピードを誇る軽やかな走りの日本馬たちにとっては、大変苦手な馬場になるのである。

凱旋門賞は「2つの相反する能力」を持っていないと勝てない

これは誰もが知っていることだが、もう1つ重要なのは、欧州の中長距離のレースというのは、日本やアメリカのレースとまったく違って、最後の最後まで、ゆったりリラックスして走らせ、そこから一気にギアチェンジして、トップスピードで2ハロン（400メートル）を駆け抜けるというものだからだ。

スピード自体は、日本競馬の直線の方が断然速いのだが、その一気のギアチェンジと、それができる馬（反応が早い馬）でありながら、前半、中盤は完全にリラックスして集団の中で走ることができる、という2つの相反する能力を持ち合わせていないといけないのだ。

日本の馬は、反応は抜群だが、感度が高すぎて、前半を超スローにもかかわらず、まったく気にせずリラックスして走ることができない。前半リラックスできる馬は、日本ではスピード不足で勝てないので、一流とならないし、フランスでも、直線のスピードが欧州の超一流馬には若干及ばない。だから、凱旋門を日本の馬で勝つことは、とことん大変なのである。それゆえ、凱旋門賞は「日本馬にとって、世界一向かないレース」と言っていいだろう。

え？ それなら、別の世界最高峰のレースを狙えばいいのではないか？なぜ、そんなに無理をしてまで、凱旋門賞に出るのか？ と、素人のみなさんは思うだろう。

答えは、素人のみなさんが正しい。日本の競馬関係者たちにとっては、ただの欧州コンプレックス、呪縛にすぎないのである。

そして、彼ら自身もそれがわかっている。しかし、それでもこだわっているのは、ただの意地である。日本馬が断然世界一だということを名実ともに示し、世界中の関係者に誰にもケチをつけられないようにするためには、凱旋門賞もコンプリートしないといけないのである。

その結果、少し意地になりすぎているきらいがある。例えば、シンエンペラーという馬は今年、凱旋門賞に挑戦する予定だったが、その前のアイルランドのチャンピオンステークスというレースでやや体調を崩してしまい（レース後の検査結果で、ぜん息と中程度の肺出血が判明）、回避することになった。

シンエンペラーは、矢作芳人調教師と馬主の藤田晋氏が、タッグを組んで凱旋門賞を勝つことを1つの目的として、欧州のセールで高額で買い入れたフランス産馬である。2020年に凱旋門賞を勝ったソットサスの全弟（父も母も同じ。父は仏産、母は愛産）である。だから、日本馬の多くに向かない凱旋門賞であっても、この馬だけは向かないはずはないだろう、ということである。

「母も祖母も曾祖母も日本産」の「あの馬」を応援

しかし、私は、この考え方には疑問がある。それは、凱旋門賞は、日本で生産された馬、それも、日本馬として代表的な血統の馬、日本産の馬が父で、母系も何代にもわたって日本産である馬で勝たないと意味がないと考えているからだ。

日本馬とは、日本のJRA（中央競馬会）という競馬組織に所属している馬のことではなく、日本の調教師の管理の馬ということでもなく、ましてや日本の騎手が乗っている馬である必要はまったくない。日本で生産された馬であることがすべてなのだ。なぜそう考えるかは、次回説明しよう。

実は、ノーベル賞は少し違う考え方が必要なのだが、それも次回に。

それゆえ、今年の凱旋門賞では、父がまさに日本を代表する種牡馬のキタサンブラックであるクロワデュノールを応援する。ただし、彼は母が英国産なので、勝つ可能性は低いが母も祖母も曾祖母も日本産であるアロヒアリイをもっともっと応援したい。

（※ 次回の筆者はかんべえ（双日総研チーフエコノミスト・吉崎達彦）さんで、掲載は10月11日（土）の予定です。当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています）。

（小幡 績 ： 慶応義塾大学大学院教授）