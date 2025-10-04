所ジョージ、自ら“ダーツの旅”出演＆“まさか”のプロレス披露 高地優吾「めちゃくちゃ行きたくなった」
タレントの所ジョージが、自身がMCを務めるきょう4日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！2時間スペシャル』（後7：00〜後8：54）内「ダーツの旅」に出演する。
【番組カット】所ジョージのロケに感激！興味津々の高地優吾
所は、熊本・天草を訪問。第一町人から精米したてのツヤツヤな早期米をもらった所は「きれいなお米だよ」と感激する。田んぼでは、コンバインに乗って稲刈りに挑戦し、「これ楽しいね！」と、見事な操縦を披露する。
自家栽培のホップも使ったビール工場では、地元の柑橘類を使った地ビールを造っていると説明を受けるも「飲んでみないとわからない」と上手におねだり。飲み干すと「うまーい！」「神様からのご褒美だね」とご機嫌に。青い海が広がる海水浴場では、旅行中の若者たちに話しかけ、日本の未来を担うであろう研究をしていると判明し、驚く。
山の中のコーヒー屋では、店主夫婦の「偶然2人とも自衛隊員だった」という話に、所は興味津々。“完全天日塩”を作る製塩所では、全国でも珍しいその製法に「すごいな」と目を見張る。
70年以上続くアイスクリーム屋を訪れると、店主のもうひとつの顔に所が仰天。実は、天草を盛り上げるため、大好きなプロレスの資料館を作り、自らもマスクをかぶった“リングアナ”として活動しているそう。マスク姿に変身した店主に資料館を案内してもらうと、レジェンドレスラーの宝が並んでいた。「大好きはいいけどここまでやるかね」と、趣味の多い所もあ然とする。そして、リングに上がらせてもらうと、リングアナが所をレスラーに見立て紹介。所の珍しいリングインシーンも見どころとなる。
そのほか、獲れたてピチピチのクルマエビをその場で食べるなど、天草の魅力を自然のままにたっぷり満喫する。スタジオゲストの高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）は「（天草市五和町に）めちゃくちゃ行きたくなった！地ビールもおいしそう！」と目を輝かせる。
【番組カット】所ジョージのロケに感激！興味津々の高地優吾
所は、熊本・天草を訪問。第一町人から精米したてのツヤツヤな早期米をもらった所は「きれいなお米だよ」と感激する。田んぼでは、コンバインに乗って稲刈りに挑戦し、「これ楽しいね！」と、見事な操縦を披露する。
山の中のコーヒー屋では、店主夫婦の「偶然2人とも自衛隊員だった」という話に、所は興味津々。“完全天日塩”を作る製塩所では、全国でも珍しいその製法に「すごいな」と目を見張る。
70年以上続くアイスクリーム屋を訪れると、店主のもうひとつの顔に所が仰天。実は、天草を盛り上げるため、大好きなプロレスの資料館を作り、自らもマスクをかぶった“リングアナ”として活動しているそう。マスク姿に変身した店主に資料館を案内してもらうと、レジェンドレスラーの宝が並んでいた。「大好きはいいけどここまでやるかね」と、趣味の多い所もあ然とする。そして、リングに上がらせてもらうと、リングアナが所をレスラーに見立て紹介。所の珍しいリングインシーンも見どころとなる。
そのほか、獲れたてピチピチのクルマエビをその場で食べるなど、天草の魅力を自然のままにたっぷり満喫する。スタジオゲストの高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）は「（天草市五和町に）めちゃくちゃ行きたくなった！地ビールもおいしそう！」と目を輝かせる。