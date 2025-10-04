新川優愛、ロケバス運転手の夫との出会いは計画的？ 恋愛術は「人によっては怖い話ですね」
俳優の新川優愛が4日放送のカンテレ『おかべろ』（後4：30〜5：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】落ち着いたベージュの衣装で登場した新川優愛
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈アナウンサーが、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。
2019年に“ロケバス”の運転手さんとの結婚が話題になった新川。結婚までの道のりを計画的(!?)に進めていたことが判明する。10代の頃に出会ったロケバス運転手の今の夫に惹かれ、連絡先を聞くため「バスに忘れ物をした」とウソをついて連絡先をゲット。すかさず石田が「新川さんやからギリセーフ。人によっては怖い話ですね」と笑いを誘う。
そして、ウソに対して夫からの素敵な返答に岡村も大興奮。その後、メールで「ご結婚されていますか？」と確認するなど、慎重なアプローチで交際に発展したことが明らかに。交際を周りに内緒にしていた新川は、2年半のドキドキの交際期間を経て結婚に至ったことを明かす。
新川は貯金が趣味で、日々の生活では倹約を徹底。そんな新川の「衣・食・住」をテーマにした、日々の倹約テクを紹介する。子ども服はほとんどもらった物で、自分で買ったのは1〜2着。夏は子ども服が足りなくなると「裸で走ってなさい、リビングを」という驚きの一言も飛び出すと言う。そして、基本は自炊だが、結婚記念日にはちょっとぜいたくをして行ったのが「すし銚子丸だった」とそう。さらに、20年以上使ったプーさんタオルを大切に保管し、計量カップも12年間使い続けているほどの倹約ぶりだった。
なお、関東地区は5日深夜2時20分〜50分の放送。
