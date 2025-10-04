“カラクリ儀右衛門”と呼ばれ東芝の礎を築いた田中久重。「400日は正確に動く」時計の発明をした才覚と50歳を超えても枯れなかった探究心

現在の東芝（旧芝浦製作所）の礎を築いた発明家・田中久重。



彼は“カラクリ儀右衛門”と呼ばれ、万年時計や蒸気船を自作し、大名たちの度肝を抜いた。



職人の子として生まれ、のちに久留米藩士の地位を得た久重。持ち前の才覚でからくり人形から発明品を販売してヒットを生み出す一方で、50歳でも暦学や天文学など勉強を怠らなかった。



そんな久重が万年時計や蒸気船を自作して佐賀藩に認められるまでの歩みを、歴史作家・河合敦さん著書『侍は「幕末・明治」をどう生きたのか』（扶桑社）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

きっかけは16歳のとき

田中久重は、もともと武士ではない。のちにその才覚によって士分を得たのである。寛政11年（1799）に鼈甲細工（べっこうざいく）職人の弥右衛門の子として生まれた。

その家柄もあって、少年時代からカラクリ箱や簞笥などをつくりはじめ、やがてカラクリ人形の製作に没頭するようになる。16歳のとき近所の五穀神社にカラクリ人形舞台を奉納したのがきっかけだった。長男だったが、家業は弟の弥市にゆずり、自分は生家の2階で寝る間を惜しんで人形づくりに熱中した。

26歳の文政7年（1824）、久重は自分の力量を試そうと、妻の与志や弟子をともない、佐賀や熊本でからくり人形の興行を打ち、さらに大坂道頓堀の芝居小屋を借りて、水仕掛けの舞台を備えた人形活劇を披露した。

興行は大盛況となり、多いときには一日一万人を超えたという。

その後、久留米に戻って人形づくりと地元での興行で生計を立てていたが、36歳の天保5年（1834）、思い切って大阪に拠点を移した。手先が器用だったので、これからは人形興行ではなく、発明品を売って生きていこうと決意したのだ。

まずは懐中燭台なる道具を売り始めた。見た目は手のひらサイズの扁平な菱形の真鍮板だが、板には切れ目が入っており、持ち上げるとするすると上に伸び、三枚脚の燭台（ロウソク立て）に早変わりした。旅人にとって非常に便利な品だったので、たちまちヒットした。

さらに今度は、時計の修理・販売をはじめた。当時、大坂では大野牧方が製作する時計（和時計）が人気だったが、久重はその時計を分解して仕組みを理解すると、大野から失敗作を廉価で買い取り、それを修理して販売するようになった。

その時計は壊れないと有名になり、注文が殺到して生活が安定した。

大塩平八郎の乱を機に売り出したもの

ところが、大塩平八郎（おおしおへいはちろう）の乱で大坂が大火となり、屋敷と商品が焼けてしまったのである。そこで仕方なく、京都郊外の伏見に店を移し、今度は大々的に無尽灯を売り出した。

これは、銅製の行灯（ランプ）であった。圧搾空気の力で自動的に空洞パイプに油が補給される仕組みになっている。また、灯心の周りはガラスで保護されているので、風で火が消える心配がないのだ。

しかもロウソクの十倍の明るさがあり、明暗の調整もできる優れものだった。値段は高かったが、画期的な商品なので異例の大ヒットとなり、久重は多数の職人を雇って量産するようになった。

こうして生活に余裕ができた久重はすでに50歳近くなっていたが、幕府天文方の戸田久左衛門から暦学や天文学を学びはじめた。

さらに天文暦学の最高峰、京都の土御門家にも入門し、わずか50日余りですべての知識を修得。嘉永2年（1849）、土御門家の推挙で朝廷（嵯峨御所大覚寺宮）から「近江大掾（おうみのだいじょう）」という職人の最高位階を与えられたのである。

2年後の嘉永四年、久重は機巧堂（からくりどう）という店を開いたが、同年、師の戸田の紹介で広瀬元恭（げんきょう）の私塾「時習館」に入学した。広瀬は有名な蘭学者で、京都に種痘を広めて多くの命を救った医師でもあった。

この時期、久重は精巧な時計をつくろうとしており、時計に西洋の最新技術を取り入れたいと考えたのだ。広瀬は20歳も年下だったが、その人徳に感激した久重は妹のいねと結婚させ、義兄弟となった。

万年時計、消火器などを発明

翌嘉永5年、西洋時計や和時計、天球儀など、いくつもの機能を兼ね備えた「万年自鳴鐘（まんねんじめいしょう）」（万年時計）を創り上げた。一度ゼンマイを巻くと、400日は正確に動き続けるという、到底、ほかの職人に真似できない精密機器であった。

大名たちが「譲ってほしい」と申し入れてきたが、久重は売らなかった。その後も久重は10メートル以上も水が飛ぶ消火器を発明したり、本を参考に蒸気船の模型などを造り上げたりした。

すでに欧米では蒸気船や蒸気機関車が走っていたが、この頃、日本にも蒸気機関の仕組みを記した西洋の書籍が入ってくるようになった。久重は時習館で知識を仕入れたのか、造作もなく木造の蒸気船（外輪式とスクリュー式を一隻ずつ）を水に浮かべて動かしてみせた。

この驚くべき手腕を知った佐賀藩は、田中久重を招聘することに決めた。

佐賀藩では藩主の鍋島直正が軍事力を強化すべく、約20年前から西欧の科学技術の導入を推進していた。天保3年（1832）にカノン・モチール（洋式大砲）の研究を開始、実際に銅製砲を鋳造。

さらに量産できる鉄製大砲をつくる目的で、鉄を大量に熔解・精錬できる西洋の反射炉の建設に乗り出した。まずは反射炉製法が記してある『王立ロイク（リェージュ）鉄製大砲鋳造所における鋳造法』（ヒュゲーニン著）を家臣で蘭学者の伊東玄朴（げんぼく）と弟子の杉谷雍介に翻訳させ、嘉永2年（1849）から「御鋳立方（いたてかた）」（本島藤太夫をリーダーとする専門家八名）に建造を命じた。

御鋳立方には、藩士のみならず、刀鍛冶、鋳物師、算術家、藩外の学者など、身分にかかわらず有能な人物が集められた。

技術力を見込まれ“武士”になる

直正はさらなる軍事力の強化をはかるため、新たな技術者集団「精煉方（せいれんかた）」（理化学研究所）を組織することに決め、リーダーの佐野常民（つねたみ）に人材を集めさせた。

佐野は時習館で学んでいたこともあり、久重のずば抜けた技術力を見て藩に推挙した。すると直正は、職人出身の久重を、士分待遇をもって迎え入れる約束をしたのである。破格の厚遇だった。

誘いを受けた久重は、京都の店をたたんで佐賀へ行くことに同意した。自分への好待遇もあったろうが、やはり、佐賀という大藩の潤沢な資金を使い、個人ではできない発明やものづくりができると考えたのだろう。

久重は、妻の与志、娘の美津とその婿で門弟の岩吉（重儀）らを同伴した。岩吉は久重の甥（姉・げんの子）にあたるが、誠実な人柄だったので、二代目儀右衛門を襲名させていた。

このほか、田中精助ら数人の弟子たちも佐賀へ伴った。こうして54歳のとき、カラクリ儀右衛門こと田中久重の第2の人生がスタートしたのである。

河合敦

歴史作家、多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。『殿様は「明治」をどう生きたのか』シリーズ、『逆転した日本史』（扶桑社）、『戦国武将臨終図巻 生き様死に様プロファイル』（徳間書店）、『1話3分7日でシン常識人 オモシロ日本史』（JTBパブリッシング）など著書多数。初の小説『窮鼠の一矢』（新泉社）を2017年に上梓。