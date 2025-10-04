＜いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ＞

8月9日、いぎなり東北産がメジャーデビュー、グループ結成10周年を迎えました。そして、このコラムも「いぎなり東北産日本武道館への道」から「いぎなり東北産 RE:START 新たなステージへ」とタイトルを一新し、第二章に突入。記念すべき初回のテーマは「10年目の自己紹介」。再スタートを切るメンバーに新たな目標や未来像を心境の変化を交え、語ってもらいます。

こんにちは☆ 仙台産の吉瀬真珠です☆ ついに10月に突入！ ですが、まだまだ暑い日が続くので、お洋服選びに迷っています。長袖か半袖か…。この間「寒い」と思って、トレーナーで、ママとお出かけしたのですが、ママは半袖でした☆ ママったら元気ちせちゃん☆ 私もママを見習いたいと思います！

そんな私は最近、シール帳を始めました♪ シール帳にシールを貼ったり、集めたシールをメンバーと交換したりしています！

元々、ひっそりシールを集める趣味があったので、集めてきたシールをシール帳に貼れることが、とてもうれしいです♪ シールがそろっていく感じに、ときめきます☆ ママにもシール帳を始めてもらいました♪ ママの方がたくさんシールを持っているので、負けないように頑張ります☆ 小さい頃はなかなか集まらなかったシールが、今はたくさん集めることができて、大人になったんだなと感じます。皆産みなさまもぜひお試しください♪

今回のテーマは「10年目の自己紹介」ということで、しんじゅっ周年の自己紹介したいと思います♪ いぎなり東北産の緑、仙台産の吉瀬真珠です。好きな食べ物は、チョコレートです☆ 好きな動物は、くまさん♪ よろしくまです☆ 少年漫画が大好きです。少年漫画は人生の教科書です！ 東北産を通して、少年漫画の主人公になれている気がして「日々、ワクワクすっぞ！」です☆これからも友情、努力、勝利で、頑張っていきたいと思います。

10周年を迎え、やりたいことは「東北産が東北でフェスを開催すること」です☆ 生まれ育った東北に、いろんな方に来てもらいたいです。個人的な目標は「ソロ曲を出してみたい」です♪ 夢や目標はたくさんあります☆ 少年漫画のように、目標をかなえられるよう、これからも頑張ります♪【吉瀬真珠】

◆吉瀬真珠 2003年（平15）6月22日生まれ、22歳の仙台産。漫画やアニメを愛し、三井寿に憧れを抱く。愛称は「じゅっち」。メンバーカラーは緑。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。