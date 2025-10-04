わんこの健気な「ご挨拶」が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万7000回再生を突破し、「おもちゃ貸してあげてる…」「愛おしすぎ」「じーんときた…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんを犬に見せたら…涙が出るほど尊い『はじめましてのご挨拶』】

おもちゃ貸してあげる！

Instagramアカウント「yoshino__017」の投稿主さんは、保護犬の『福』ちゃんと暮らしているそうです。福ちゃんは、マイペースでとっても優しいわんこ。投稿主さんの娘さんが出産したときも、驚くような対応をしてくれたといいます。

この日は、娘さんが赤ちゃんを連れて投稿主さんの家にやってきました。娘さんははじめての出産という大仕事を終え、実家である投稿主さんのお家に１ヶ月里帰りしているところでした。そんな中、福ちゃんにも「赤ちゃんが生まれた」と報告してくれたといいます。

娘さんが福ちゃんに赤ちゃんを見せると、福ちゃんは自分のおもちゃをプレゼントしたといいます。娘さんに抱かれた赤ちゃんにそっとおもちゃを差し出す姿からは、福ちゃんの優しさがひしひしと伝わります…！

優しいご挨拶に感動

しかし、赤ちゃんはまだ生まれたばかり。おもちゃで遊べないことを察したのか、福ちゃんは一旦おもちゃを床に置きました。

そして、改めてご挨拶。傷つけないよう静かに顔を近づけて、赤ちゃんのニオイを嗅いだといいます。もちろん、声を出したり、飛び掛かったりすることはありません。誰かに教わったわけでもなく、福ちゃんは自分の判断で赤ちゃんに優しいご挨拶をしたのだといいます。

投稿主さんは、このときの光景がとても心に残っているそうです。一生が終わる時に思い出してニヤッとしたい…。そんな風に感じるほど、大切な人生のワンシーンだと綴っています。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「言葉はなくても優しい気持ちが伝わってきます」「優しいお兄ちゃんだね」「癒される光景ですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

現在の2人の姿も♡

現在、赤ちゃんは少し成長して小さな女の子に！その隣には、変わらず福ちゃんがいるそうです。福ちゃんの大好物のキュウリをねだったり、反対におやつを取られてしまったり、まるで兄妹のような関係を築いているといいます。

絶妙な距離感でお昼寝をする2人の姿は、平和そのもの。2人の微笑ましい関係は、周囲の人に癒しを与えていることでしょうね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yoshino__017」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。