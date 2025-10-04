YouTubeで注目を集めているのは、散歩中にデカい鳥さんと遭遇してしまったサモエドさんの珍行動！飼い主さんもその大きさに「怖いな」と距離を取ろうとしていたのに、その後サモエドがまさかの行動に出た光景に「ホンマかわいいなあ」「同じ白色だったから友達だと思ったんじゃ…w」「鳥に抱きつく勢いw」とコメントが寄せられました！

【動画：散歩中に『デカい鳥』と出会った女性と犬→『怖いな』と思っていたら…できればやめてほしい『まさかの行動』】

散歩中にデカい鳥さんに遭遇！

YouTubeアカウント「サモエドだいふくのモチモチ日記 / Daifuku's Mochimochi diary（

@daifuku_samoyed）」では、サモエドの"だいふく"ちゃんと飼い主さんののんびりまったりとした日常が更新されています。

ある日のこと。飼い主さんとだいふくちゃんが散歩していると、なんと遊歩道の高台にデカい鳥さんが！

おそらく白鳥と思われるデカい鳥さんも優雅にお散歩中だった様子。そんな鳥さんに気づいただいふくちゃんは、首を傾げながらジーッと興味深そうに見ていたとか。飼い主さんは「さすがにデカすぎるから怖い」と思い、距離を取ろうとしたのですが……なんだか嫌な予感。

サモエドのまさかの行動に大慌て！

すると次の瞬間、だいふくちゃんがデカい鳥さんに向かって早歩きで向かっていくではありませんか！その様子は、まるで新しいお友達を見つけて興奮している様子だったとか！

さすがにこれ以上近寄るのは怖いと判断した飼い主さんは、慌てて「行くよ」とだいふくちゃんを先へと誘導したと言います。その間、デカい鳥さんも落ち着いた様子でだいふくちゃんの様子を伺っていたそうです。

サモエドの好奇心旺盛な姿に大反響

しかし、その帰り道のこと。なんと遊歩道のど真ん中を先ほどのデカい鳥さんが歩いてくるではありませんか！

このまま突き進んでしまうのは怖いと考えた飼い主さんは、だいふくちゃんを先ほど鳥さんがいた高台の方へと誘導し、距離を取ることに。

しかし、だいふくちゃんは「さっきの鳥さんだー！」と若干興奮気味に！「こんにちは！先ほども会いましたね！」「一緒に遊ぼうよ～」と社交的に挨拶しようと近付くものだから、飼い主さんも大慌て！

どうにか好奇心旺盛で社交的なだいふくちゃんを連れて、無事にデカい鳥さんの横を通り過ぎることができたといいます。

そんなだいふくちゃんとデカい鳥さんの出会いの様子は、YouTube上にアップされると多くの注目を集めて反響が寄せられることに！

その光景は、記事執筆時点で6万8000回も再生され、「ホンマかわいいなあ」「同じ白色だったから友達だと思ったんじゃ…w」「鳥に抱きつく勢いw」といった声が寄せられました！

だいふくちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

