【長崎ヴェルカ】4日の開幕節はアルティーリ千葉戦 リオン選手と川真田選手が意気込み語る《長崎》
プロバスケットボールの国内最高峰「りそなグループB1」は、3日に新シーズンが開幕しました。
「長崎ヴェルカ」は4日、アウェーで今シーズンの初戦を迎えます。
松本 健児リオン選手と川真田 紘也選手に、意気込みを聞きました。
※くわしくは動画をご覧ください
（青木雄大アナウンサー）
「松本選手、今季に向けた仕上がりはいかがですか」
（松本 健児リオン選手）
「今年のオフは体作りもそうだし今年は速いバスケをするので、そのための練習をハードにしている。個人としてもチームとしても、かなりいい状態」
（青木アナ）
「川真田選手はヴェルカ2シーズン目、長崎は慣れましたか」
（川真田 紘也 選手）
「慣れた。慣れたって言っているだけで全然知らないところもいっぱいあるし、知らないところはもっと知りたい」
4日にB1のシーズン開幕戦を迎える 長崎ヴェルカ。
松本 健児リオン選手は、2021年のB3参入時に加入した、チームの契約第一号の選手。ヴェルカで5シーズン目を迎えます。
日本代表の川真田 紘也選手は、2シーズン目です。
（青木アナ）
「昨シーズンは26勝34敗の成績、どのように振り返るか」
（松本 健児リオン選手）
「ハピネスアリーナもできて、ヘッドコーチも変わって、かなり変化が大きいシーズンだったが、いろいろ模索しながら “もがいたシーズン” だったが、昨季があったから今季は、より良いものになると思うので今季は楽しみにしていてほしい」
（川真田 紘也 選手）
「結果として勝率は目指すところに届かなかったし、悔しい思いだったり、自分が求めていたほど何かできたわけではなかったので、身になった1年でありながら、悔しい思いがたくさんあった1年だった」
課題となったのが “リバウンド”。
1試合平均34.6は、リーグ24チーム中ワースト。
特に守備時にリバウンドを取れなかったことが、相手の得点のチャンスを増やしてしまいました。
（松本 健児リオン選手）
「うちはかなりオフェンスリバウンドをとられていて、競った試合が多かったので、勝ち切るのが今シーズンは大事になる」
今シーズンは、7選手が新加入。
ゲームメイクの役割を担う2選手を除いた5人は、すべて190センチを越える選手です。
201センチで高確率のスリーポイントが武器の「イ・ヒョンジュン選手」は、韓国代表のエース。
世界最高峰のNBAで、8シーズンのプレー経験を持つ198センチの「スタンリー・ジョンソン選手」は、多彩な攻撃が持ち味です。
（松本 健児リオン選手）
「層が厚いと思った」
（川真田 紘也 選手）
「各々が味があるというか、十人十色といいますか。違うヴェルカの色を見せられるんじゃないかと感じている」
（青木アナ）
「新加入選手のここはすごいと思ったところは？」
（松本 健児リオン選手）
「スタンリージョンソン、やばいなと思った。プレー観た人ならわかると思うけど、大暴れだった。
全員、今シーズン注目してほしいですけど、中でもスタンリー。初のBリーグ挑戦だし、どんなインパクトをBリーグに残すのか楽しみ」
（川真田 紘也 選手）
「アキル・ミッチェル選手は同じセンターですけど、毎日練習でボコボコにされている。面白いくらいボコボコにされていて、そういう選択肢あるのかみたいな。本当に速さや上手さがすごく高い選手なので毎回、練習で勉強になっている」
2年目の指揮となるモーディ・マオールヘッドコーチのもと、目指すスタイルは “スピーディーなバスケット”。
攻守の切り替えのスピードを上げ、相手の守備陣形が整う前に一気に攻め込みます。
“ヴェルカスタイル” を掲げ、B1、3シーズン目に挑むヴェルカ。
（青木アナ）
「個人の目標を教えてください」
（松本 健児リオン選手）
「目の前の1試合を全力で戦って勝ちを掴む。1試合、1試合、全力で戦いたいということで、“全試合 全力” という目標を立てた」
（川真田 紘也 選手）
「強い気持ちを持ってやることが、1番大事と思っている。マッチアップ的にも外国籍選手なので、気持ちの部分で負けない。強い気持ちを持つ」
ヴェルカの今シーズンの開幕節は、4日と5日にアウェーで「アルティーリ千葉」と対戦。
ホームでの初戦は、10日と11日「佐賀バルーナーズ」との西九州ダービーです。