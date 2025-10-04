¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¤ò½³¤ë¡×È¯¸À¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¥Ã¥¯¤è¤ê»ÄÇ¦¤Ê¡ÈÆüËÜ¿Í¤Î¥·¥«µÔÂÔ¡É
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÆàÎÉ¤Î¥·¥«¤ò½³¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¥Ã¥¯¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ÄÇ¦¤ÊÊýË¡¤Ç¥·¥«¤òµÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÉÔÅÔ¹ç¤ÊÎò»Ë¡É¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÀø¤àËÜÅö¤Î¹½¿Þ¤È¡¢¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾×·â¤Î»ö¼Â¤òË½¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¡·¦ÅÄ½çÀ¸¡Ë
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý
¹â»Ô¡Ö¼¯¥¥Ã¥¯¡×È¯¸À
¡Ö¾®Àôvs¹â»Ô¡×¤È¤¤¤¦2¶¯ÂÐ·è¤Ç¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£ËÜÌ¿¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¥¹¥Æ¥Þµ¿ÏÇ¡¢ÂçÎÌÎ¥ÅÞÌäÂê¤È¡ÖÊ¸½ÕË¤¡×¤Ë¡È2½µÏ¢Â³ÈïÃÆ¡É¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ»×¤ï¤Ì¡ÖÄÉ¤¤É÷¡×¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼¯¥¥Ã¥¯ÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤´Â¸¤¸¤Î¤Ê¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë³µÍ×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢È¯Ã¼¤Ï9·î22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¡£¤³¤³¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤ó¤Ê¡ÈÂè°ìÀ¼¡É¤ò¤¢¤²¤¿
¡Ö³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¹â»ÔÁáÉÄ¡¢¡ÈÆàÎÉ¤Î½÷¡É¤Ç¤¹¡£ÂçÏÂ¤Î¹ñ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÎÉ¤Î½÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Ë1460Æ¬°Ê¾å½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼¯¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤½¤ó¤ÊÆàÎÉ¤Î¼¯¤ò¤Ç¤¹¤è¡£Â¤Ç½³¤ê¾å¤²¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²¥¤Ã¤ÆÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¤«¤é´Ñ¸÷¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤ï¤¶¤ÈÄË¤á¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¡¢²¿¤«¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼Â¤ÏÃËÀ¤¬¼¯¤ò½³¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤«³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¼¯¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡ÖÆàÎÉ¤Î¼¯°¦¸î²ñ¡×¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½Ð½êÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤Ç³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤òÀú¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
