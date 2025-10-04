figma 鬼滅の刃 竈門炭治郎 DXエディション

Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品に可動フィギュア「figma」シリーズが追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

今回のセールには、マックスファクトリーより「鬼滅の刃」の「figma 竈門炭治郎 DXエディション」、「figma 我妻善逸 DXエディション」、「figma 胡蝶しのぶ」、「Fate/Grand Order」より「figma セイバー/沖田総司 霊基再臨ver.」、「figma セイバー/ネロ クラウディウス[ブライド] 」などが登場。また、フリーイングからは「figma 鬼滅の刃 猗窩座」、「figma ドラゴンクエスト ダイの大冒険 氷炎将軍フレイザード」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

マックスファクトリー figma 鬼滅の刃 竈門炭治郎 DXエディション

本商品は「figma 竈門炭治郎」に付属品が追加されたDXエディション。交換用表情パーツには凛々しい「通常顔」のほか、険しい「戦闘顔」、心が優しい炭治郎らしい「笑顔」が用意されている。また、オプションパーツとして漆黒の「日輪刀」が付属。DXエディションにはコミカルな「困惑顔」、水の呼吸とヒノカミ神楽を再現できる「エフェクトパーツ」2種類のほか、小さくなった「禰豆子」が追加で付属する。

マックスファクトリー figma Fate/Grand Order セイバー/ネロ クラウディウス[ブライド]

本商品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、セイバーのサーヴァント「ネロ・クラウディウス〔ブライド〕」を第一再臨姿でfigma化したもの。引き出しタイプの関節を一部使用することで、剣の両手持ちなどが可能になっている。

また、金の縁取りが美しいジッパーや、透け感のあるベール、鎖や錠前など花嫁衣装のネロを彩る華々しい雰囲気をそのまま再現。「微笑顔」、「食いしばり顔」、「照れ顔」の3種の表情が付属するほか、愛用の剣「原初の火」、「白薔薇のブーケ」、「一輪の白薔薇」も同梱する。

フリーイング(FREEing) figma 鬼滅の刃 猗窩座

本商品は、TVアニメ「鬼滅の刃」より、上弦の参「猗窩座」をfigma化したもの。スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、劇中のアクションが再現できる。要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保。

交換用表情パーツには登場シーンを彷彿させる「通常顔」のほか、「怒り顔」、戦闘時にもみせた狂気的な「嗤い顔」が用意されており、オプションパーツ「破壊殺・羅針」プレートが付属する。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※「禰」は「ネ」+「爾」が正しい表記となります。

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT