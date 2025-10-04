タレントとして活躍する福田彩乃さん。2020年4月に結婚して現在は1児の母ですが、夫と出会った当時は仕事の方向性に迷い、不安を抱えていた時期でした。そんな心をほぐしていったのは年末年始の電話での会話だったそうで──。

犬の散歩がてら顔を出した飲み会だった

今年3月に独立してフリーになった福田さん

── 2020年4月に結婚し、22年4月に第1子となる息子さんを出産された福田さん。現在は3歳になった息子さんと旦那さん、愛犬1匹とで暮らしているそうですが、まず、旦那さんとの出会いについてうかがわせてください。

福田さん：当時、芸人のバービーちゃんと私の家がすごく近くて。大晦日の2日前くらいかな、バービーちゃんから「いろいろな友達を呼んで、うちで忘年会をやるから来ない？」と、急に声をかけてもらったんです。ご近所さんだし、犬を飼っていたので、犬の散歩がてらちょっと顔を出そうかな、くらいの感じでお邪魔してみることにしました。ちょうど2日前に大好きな絢香さんのライブに行ったばかりだったので、ライブのグッズで買った絢香さんのパーカーを着て行ったと思います。

バービーちゃんの家についたのは夜の7時か8時ころ。女性はバービーちゃんの友達や知り合い、仕事関係の方、男性はバービーちゃんの、のちに旦那さんになった彼が、友達や同僚を呼んでいたと思います。女性8人に男性4人だった気がしますが、そのなかに今の旦那さんがいました。

── 忘年会はいかがでしたか？

福田さん：みなさん優しいし、場を盛り上げようと気づかいをしてくださって、明るく賑やかな時間だったと思います。ただ、当時の私は、自分のなかで「閉鎖期」と呼んでいる時期でして。

── 閉鎖期とは？たとえば仕事やプライベートなど、何かに行き詰まっていたとか、そうしたことでしょうか？

福田さん：そこまで深刻ではないんですけどね。みんなが通る道なのかもしれませんが、仕事は大好きなのに、なんだか自信がもてない。今後、自分はどんな方向性でやっていこうかって不安や迷いがあった時期を、自分のなかで「閉鎖期」と呼んでいるんです。2009年にデビューして以降「ものまね」を中心にたくさんのお仕事をいただいて、マネージャーさんをはじめ周りのスタッフの方々にもすごくお世話になっていましたが、さらに前に進むためにいろいろ模索していて。

そんなときに忘年会のお誘いがあったので「正直、バービーちゃんには会いたいけど、知らない人がたくさんいるし、家飲みってちょっと踏み込んだ感じもあるからどうしよう…。でも、犬の散歩ついでに、バービーちゃんに会えるからいいか」と思って参加してみました。

開き直って参加したものの、自分の気持ちの問題なんですけど、仕事のことが頭にチラついて。周りの方々が「何食べますか？」「飲み物たりてますか？」ってすごく気をつかってくださっているのに、あのときの私は楽しい空間にいても、心から楽しむ余裕がなかったんですね。笑顔を作りながらも、戸惑ってしまう自分がいて。

── 周りの気づかいは受け止めながらも、少し複雑な気持ちがあったと。

福田さん：それなら最初から行くなって感じなんですけどね。ただ、私の愛犬がいたおかげで「カワイイ！」「名前なんて言うの？」と、間を取り持ってくれたのはすごく助かりました。愛犬も私の気持ちを察してくれたのか、私の代わりに笑顔を振りまいてくれているようにも見えましたし（笑）。あと、バービーちゃんの思いつきで、みんなでゲームをしたり、リビングに寝転がってプラネタリウム観測がはじまったりして、それくらいから私もお酒が徐々に入ってきて、気持ちがだんだんほぐれていったのかな。犬の散歩でちょっと顔を出すだけのつもりが、結局、朝まで飲んでいましたね。

── 朝まで飲むくらい、みなさん楽しまれたということでしょうか？

福田さん：そうですね。帰るタイミングがわからなかったのもあるんですけど。終電があるから人は少しずつ減っていきましたが、少人数になったことでみんなと徐々にしゃべりやすくなりました。残ったメンバーのひとりに今の夫がいて、そこでやっと会話をしたような気がします。

彼に出会って周りから言われた言葉

現在は夫と3歳になる息子と愛犬で暮らしている

── 旦那さんの第一印象は覚えていますか？

福田さん：いい意味で普通の人がいるなって思いました。私にも徐々に話しかけてくれましたが、彼は芸能界について全然、詳しくない感じだったし、私の名前を聞いたことはあっても、どんな仕事をしているかは知らなかったようなんです。当時「閉鎖期」だった私は、もし「あの番組、観てました！」ってグイグイ言われたら、少し引いちゃっていたかもしれないです。でも、そういう感じじゃなかったのでラクだったというか、はじめからフラットにいけたんだと思います。

── そこからどうやって交際に繋がったのでしょうか？

福田さん：忘年会で出会った翌日から毎日、彼が電話をくれて、2、3時間はしゃべっていました。出会った時期が年末で、私は正月に実家に帰省していましたが、その間もタイミングをみてはマメに連絡をくれて。

電話の内容もすごく楽しかったんです。好きな食べ物や趣味の話など、たわいのない会話がほとんどでしたが、とくに印象的だったのが旅行の話です。私が「ケニアに行きたい！」というと、彼も「いいね！」とのってくれたんです。

ケニアは一度、仕事のロケで行ったことがあって「絶対また行きたい！」と思っている国なんです。だけどケニアと言うと、少し驚く人もいるんじゃないかな。なんとなく、イタリアやフランスみたいにおしゃれなところや、ハワイだったら驚かないと思うんですけど。でも彼にケニアと言って「いいね！」って返してくれたのが新鮮で。私のことを理解しようとしてくれて、やりたいことをあと押ししてくれる感じも伝わってきたので、うれしかったのを覚えています。仕事では不安を抱えていた時期でしたが、彼と話をしていると気持ちがほぐれていくのがわかりました。

毎日の電話がとても楽しかったし、何を言っても穏やかに話を聞いてもらえる安心感があって、交際に繋がったと思います。実際、彼とつき合ってから「すごく落ち着いたし、雰囲気が柔らかくなったね」と、彼にも、周りの人たちにも言われました。

── 交際がはじまったときは30歳前後だったと思います。結婚についてはどう考えていましたか？

福田さん：今思うと言葉がキツかったかな、とも思ったんですけど「生半可な気持ちではつき合えないです」と言ったんです。当時は仕事が第一だったし、楽しいだけのおつき合いは必要ないと考えていて。でも彼は全然動じずに「好きです」と伝えてくれて交際が始まりました。私はそれまで結婚にあまり関心がなかったのですが、彼とおつき合いするなかで、彼の魅力を感じたし、彼との将来を少しずつ意識するようになりました。彼とはたくさんディベートをして、気づけば質問攻めにしちゃっていたのかも。

飲みの席で彼にディベートを持ちかけて

── ディベートとはどういうことでしょう？

福田さん：彼がどんな考え方をしているのか知りたかったので、たとえば「結婚前に同棲はありか、なしか」みたいなテーマがあったとしたら、私はこんな理由でこう思うけど、あなたはどう思う？って投げかけるとか。彼はただ「この料理おいしいね」とか平和にお酒を飲みたかっただけだと思うんですけど、嫌がらずにつき合ってくれました。

ほかにもたくさん質問をしました。結婚したら彼の仕事の都合で郊外に住む話が出ていましたが、私にとっては未知の場所だったんです。「仕事はどうなるのか」「犬を飼っていたので、家の近くに動物病院はあるのか」、外でお酒を飲むことが好きなので、「自分が好きそうな居酒屋はあるのか（笑）」など、質問したいことがどんどん出てきて。ここでも彼は私の質問をむげにせず、一つひとつていねいに答えてくれました。

── 交際からしばらくして、2020年4月に結婚されたそうですね。

福田さん：彼とたくさん話しをしたことで、彼との生活や自分のライフスタイル、今後の仕事への向き合いかたも自然とイメージができたんです。今は夫になった彼と、3歳になった息子、そして愛犬と楽しく暮らしています。

取材・文／松永怜 写真提供／福田彩乃