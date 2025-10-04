この絵文字が表すマンガは？シルクハットと薬がヒント！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すマンガは？
意外と難しいこのクイズ。
「🕵️♂️🔍🎩💣💊」が表すマンガは一体なんでしょうか？
探偵や、虫眼鏡が特徴的な漫画といえば...？
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「名探偵コナン」でした！
「探偵・虫眼鏡・シルクハット・爆弾・薬」の絵文字から、見た目は子どもでありながら天才的な頭脳をもち、数々の難事件を解決していく高校生探偵の物語「名探偵コナン」であることがわかります。
毒薬を飲まされて小学生の体になってしまった工藤新一が、高い推理力で事件を解決していくのが人気のこの漫画。
推理ミステリーだけでなく、恋愛やアクションなども盛り込まれており、幅広い世代から人気を集めています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部