この絵文字が表すマンガは？シルクハットと薬がヒント！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

探偵や、虫眼鏡が特徴的な漫画といえば...？

「🕵️‍♂️🔍🎩💣💊」が表すマンガは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「名探偵コナン」でした！

「探偵・虫眼鏡・シルクハット・爆弾・薬」の絵文字から、見た目は子どもでありながら天才的な頭脳をもち、数々の難事件を解決していく高校生探偵の物語「名探偵コナン」であることがわかります。

毒薬を飲まされて小学生の体になってしまった工藤新一が、高い推理力で事件を解決していくのが人気のこの漫画。

推理ミステリーだけでなく、恋愛やアクションなども盛り込まれており、幅広い世代から人気を集めています。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。