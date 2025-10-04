職人の手仕事の温もりを、毎日の一杯に。【ボダム】のダブルウォールグラスがAmazonに登場中‼
熱も冷たさも、そっと包む。職人仕上げの【ボダム】二重構造グラスがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ボダムのグラスは、職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に吹き上げられたボロシリケイトガラス製。高さ115ミリメートル、重さはわずか156グラム。2個セットで専用ケースに収めてお届けするため、ギフトにも最適だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ダブルウォール構造により、熱い飲み物でも手に持ちやすく、冷たいドリンクでも結露しにくい。底部には空気の逃げ道跡（ポッチ）があり、これは二重構造を生む工程の証。表面には擦りキズのような線や気泡が見られることがあるが、いずれも手仕事ならではの個性であり、不良品ではない。
食器洗い乾燥機にも対応しており、日常使いにも安心。お手入れは、台所用洗剤をやわらかなスポンジや布で優しく洗うだけ。日本語の取扱説明書も同梱されているため、贈り物としても安心して選べる。
ボダム・ジャパンを通じて輸入された正規品。 日々の一杯に、クラフトの美しさと機能性を。
