“超2次元ボディ”伊織いお、ウエスト55センチの驚異的なプロポーション 『週プレ』カムバック
Jカップの“超2次元ボディ”として注目を集める伊織いおが、『週刊プレイボーイ』（発売中／集英社）に登場した。ウエスト55センチという驚異のプロポーションでグラビア界を席巻してきた伊織は、最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』の発売を経て、雑誌でも再び存在感を示した。
掲載について伊織は「早く戻ってくることができて本当にうれしいです。撮影は春過ぎに行っていたのですが、なかなか掲載されなかったのでお蔵入りかと思っていた」と率直にコメント。特に印象的だった衣装は黒の紐水着で、「現場で見た時は着こなせるか不安でしたが似合っちゃいました（笑）。スタッフさんとも“HOT LIMITみたい”と盛り上がりました」と語った。
さらに、久しぶりとなったDVD発売イベントについても「不安はありましたが、皆さんが喜んでくれて感動しました。初めて来てくれる方もいて本当に嬉しかった」と笑顔で報告。撮影中からファンの声援を感じていたことも明かした。
最後に「今回『週プレ』に戻ってこられたのは皆さんの応援のおかげです。次も貪欲に早く戻ってきたい」と今後の意欲を語った。
■伊織いおコメント
――週刊プレイボーイ掲載おめでとうございます！
ありがとうございます！早く戻ってくることができて本当にうれしいです。
今回の撮影は春過ぎごろに行っていたのですが、なかなか掲載されなかったので
衣装が過激でお蔵入りになっちゃったのかなと少し心配にもなったんですが、無事に掲載されてよかったです！（笑）
――今回の衣装の中でお気に入りの衣装はありますか？
お気に入りの衣装は、、皆さんの中でも人気かなと思う黒の紐？水着です！
これは現場で見た時にすごいデザインすぎて着こなせるかかなり不安だったのですが似合っちゃいました笑
似合ってますよね？笑
現場でもスタッフさんと「HOT LIMITの衣装みたいだね！」と盛り上がりました(笑)
とにかく今まで全く着たことないタイプの水着だったのですごく新鮮でした！
――先日DVD発売イベントも大盛況だったそうですね！
ありがとうございます！DVDを出すのはすごく久しぶりだったので不安もありましたが、皆さんすごく喜んでくれて嬉しかったです。
中には緊張するけど今回初めて行ってみるよという方もいらしてとても感動しました、、！実はこのDVDの撮影中も応援してくださっている方から「DVDはもう出さないの？」と反応をいただいていたりしたので内心「絶賛撮影中なのに！」とみなさんに早く伝えたくなるような事件ありました！
――最後に一言願いします！
はい！改めまして伊織いおと申します。今回早く週プレさんに戻ってくることができたのは比喩ではなく本当に前回の掲載を皆さんが沢山応援してくださったからです。ありがとうございます！次も貪欲に早く戻ってきたい、、！という思いで頑張りますのでよろしくお願いします！
