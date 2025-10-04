女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、渡米した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの近況を伝えた。

３日までにインスタグラムで「おはヨネスケ １２月のファンミーティングのチケットが昨日から発売になりました。殆（ほとん）ど売れてしまって、残り僅（わず）かです。皆さん、有難う御座います」と書き出し、「今朝起きたら、ＪＪからＬＩＮＥが来ていました」と息子から連絡があったことを報告。

「Ｖｏｉｃｅメッセージで、ホリエモンさんのパクリですが、行ってらっしゃい！と メチャ嬉しい。テンション上がります！ジャガーさんには、来ないだろう。（笑）」と明かした。

１２月２７日に開催するイベントには大維志くんも参加するそうで、「ＪＪと３人で皆さんとお会い出来るのを楽しみにしております」とつづっていた。

そんな大維志くんはこの日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットをアップ。金髪と茶髪のツートーンヘアでヒゲを生やし、渡米前から別人のように変ぼうしている。フォロワーは「顔がスッキリ」「イケメン」「似合ってる」「かっこいい」などの声を寄せていた。

大維志くんは昨年３月に「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告し、激変ぶりが話題に。今年３月に長野の私立校を卒業した。米国では「金融を勉強する予定」とし、８月に渡米した。