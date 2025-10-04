ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）22:45
結果 54.2
予想 53.9 前回 53.9（非製造業PMI・確報値)
結果 53.9
予想 53.6 前回 53.6（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（9月）23:00
結果 50.0
予想 51.8 前回 52.0（ISM非製造業景気指数)
※政府機関閉鎖の影響で米雇用統計は発表延期
＊ミランFRB理事
・政策決定は先験的に行う必要
・住居費主導で大幅なディスインフレを予想
・あまりに長期な景気抑制政策は生産ギャップを拡大させる
・トランプ大統領からの具体的な政策行動の要求はないとしている。
＊トランプ大統領
・ハマスは日曜日米国東部時間午後6時までにガザ戦争終結に関する計画に合意する必
要（その後ハマスはイスラエル人人質全員解放に合意）
＊ジョンソン下院議長
政府機関閉鎖終了の前にオバマケア延長はない
