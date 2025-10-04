本日10月4日（土）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で、加藤浩次MCの「せっかち勉強」を放送。今回は、「都道府県魅力度ランキング2025」を番組の放送内で初解禁する。

▼都道府県魅力度ランキング2025

47都道府県の魅力や認知度を発表する「都道府県魅力度ランキング」。全国およそ35000人へのアンケートによる「地域ブランド調査2025」（ブランド総合研究所調べ）をもとに順位付けしたもの。

“知らないと損する情報”や“知っておけばよかった知識”を、勉強リーダーことカズレーザー（メイプル超合金）が余計な「ひっぱり」「ため」「またぎ」を一切入れずに猛スピードで紹介する番組。勉強ゲストは、佐久間宣行、水卜麻美アナウンサーに加え、横山裕（SUPER EIGHT）が前半に登場し、後半には羽鳥慎一が登場する。

オープニングではゲストの紹介なしにカズレーザーがいきなりランキングを発表しはじめ、加藤が「ちょっと待ってよカズ！ 横山くんとか初めて来てんのよ！」と慌ててストップ。しかしカズは「横山さんもせっかちだからマラソン走られて」と、横山をせっかち認定しようとするも、横山は「いや違いますよ！ 俺せっかちで走ってないですよ」と即座に否定する。すると佐久間がカズに結婚の話題を振り、会場中から「おめでとうございます！」と拍手が。このお祝いに対して、早く情報を言いたいカズの口からまさかの言葉が…。

ランキングはまず42位から6位まで発表し、上位5位、下位5位を最後に発表。今回も随時カズからのアドリブ情報が盛りだくさん。さらにスタジオには47都道府県の出身者が観覧席に座っており、情報を元にリアルな意見を聞くことができる。

横山の出身地・大阪府の隣、和歌山県では“男性のあることをする回数が1位”という情報が。その真偽を確かめるため和歌山出身の男性に聞いてみると、そのイケメンな回答に横山が「かっけー！」を連発し大絶賛。また、佐久間の出身の福島県で「小学生たちがあるモノを学校で使っている」という情報に、佐久間は「福島県独特なんだと思うとちょっとショック」とガッカリ。観覧席の福島出身者が明かす「中学生になると……」というさらなる情報には出演者たちが思わず笑ってしまう。

加藤の出身・北海道は過去16年連続1位。北海道の情報「日本で唯一の○○大会」「空飛ぶ○○」などの情報には加藤も興味津々だが、果たして今年も1位となるのか？水卜アナ出身の千葉県では、カズレーザーに関係する情報に「本当だ！」「キレイ！」「カズこれ知ってたの!?」とゲスト全員が驚愕。

ほかにも、「幸福度ランキング12年連続日本一」「木刀を買う人が一番多い」「排便満足度全国1位」「浮気をする男性が一番多い」などの全国1位情報や、「電話に出るときに○○と言う」「あの果物を硬い状態で食べる」「デートの後に○○と言う」など、その土地独特の慣習などの気になる情報が続々飛び出す。さらに、意外な出身有名人が紹介VTRにサプライズ登場し、加藤らがビックリする場面も。

下位5位の発表では、それぞれの出身有名人たちがサプライズで登場し出身地の魅力を猛アピール。「世界的有名企業創業者の出身地」「ある映画のロケ地になって観光客が爆増」など下位といえども魅力は盛りだくさん。果たして1位、最下位となるのはどこなのか？

＜番組概要＞

世はタイパ（タイムパフォーマンス）時代！圧倒的な数、圧倒的な情報量、圧倒的なスピードで、知らないと損する情報や、知っておけばよかった知識を猛スピードで紹介する番組。

<出演者>

MC：加藤浩次 進行役（勉強リーダー）：カズレーザー

ゲスト：佐久間宣行、羽鳥慎一（後半ゲスト）、水卜麻美アナウンサー、横山裕（前半ゲスト）

■番組HP https://www.ntv.co.jp/SekkachiStudy/

■番組公式X @SekkachiStudy