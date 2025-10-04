¡ÈÊñÃú¤Î¿À¡É¤¬¡ÖÎÁÄâµé¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥³¤ÎÀÚ¤êÊý¡×¡õ¡Ö¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤¬¥É¥Ð¥É¥Ðºñ¤ì¤ëÀÚ¤êÊý¡×¤òÅÁ¼ø¡ª
ËÜÆü10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤òÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¡ª
TVer¡§https://tver.jp/series/srgcg6j7uk
º£²ó¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÈÊñÃú¤Î¿À¡É¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÎÁÄâµé¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥³¤ÎÀÚ¤êÊý¡×¡õ¡Ö¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤¬£²ÇÜºñ¤ì¤ëÊýË¡¡×
Ê¹¤±¤ÐÀäÂÐ¤Ë¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿À¤Î¥¹¥´µ»¡È¥ª¡¼¡ª¥Þ¥Í¥´¥Ã¥É¡ª¡É¡£º£²ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈºÇÂ¿½Ð±é¤Î¡ÈÊñÃú¤Î¿À¡É¤ª¤¤¤ê¤µ¤ó¡£¥¿¥³¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬ÇÜÁý!? Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¶Ã¤¤ÎÀÚ¤êÊý¤òÂç¸ø³«¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤¬¥É¥Ð¥É¥Ðºñ¤ì¤ëÀÚ¤êÊý¤òÅÁ¼ø¡ª²Ì½Á¤ò½Ð¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©°ìÈÌÅª¤ÊÀÚ¤êÊý¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¤È¡¢¡È¿À¡É¤ÎÀÚ¤êÊý¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¤Î²Ì½Á¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»×¤ï¤º¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¹§ÂÀÏº¤Î°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ï¡©
¢£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â»²²Ã¡ªÄÁ¤·¤¤ÂÇ³Ú´ï¤òÂ¿¿ô½êÍ¤¹¤ë¿À
¥Ð¥¦¥í¥ó¡¢¥¦¥É¥¥¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥É¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤ÂÇ³Ú´ï¤òÁà¤ë¡È¿À¡É¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂÇ³Ú´ï¤ò¤Ê¤ó¤ÈÌó100¼ïÎà¤â½êÍ¡ª
¤½¤ó¤Ê¡È¿À¡É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÂÇ³Ú´ïÁÕ¼Ô¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¡¦LA SEÑAS¡Ê¥é¥»¡¼¥Ë¥ã¥¹¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¡¢¥Ò¥í¥ß¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤Î³Ú´ï¡¦¥³¥ó¥¬¡¢¹§ÂÀÏº¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î³Ú´ï¡¦¥®¥é¤Ç»²Àï¡ª»Ø´ø¼Ô¤¬½Ð¤¹¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¡ÈÂ¨¶½±éÁÕ¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£½é¤á¤Æ¿¨¤ëÀ¤³¦¤ÎÂÇ³Ú´ï¤Î¿ô¡¹¤Ë¥Ò¥í¥ß¡¦¹§ÂÀÏº¤âÂç¶½Ê³¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
½Ð±é¡§¥Ò¥í¥ß ¾®Àô¹§ÂÀÏº
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸¶»Ê
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£粼°ìÀ® Î²íèµ
±é½Ð¡§ÅÏÊÕ½Õ²Â
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Æü´ë AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.ntv.co.jp/ohmygod/
TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿® https://tver.jp/series/srgcg6j7uk
X https://x.com/ohmygod_ntv
TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@ohmygod_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É