トーテムが25年秋冬のポップアップをGINZA SIXで開催　「パラシュートコート」などコレクションアイテムを展開

スウェーデン発のブランド「トーテム（TOTEME）」が、2025年秋冬コレクションのポップアップをGINZA SIX 3階で開催している。期間は11月25日まで。

【画像をもっと見る】

トーテムは、スウェーデン出身のブロガー エリン・クリング（Elin Kling） とカール・リンドマン（Karl Lindman）が2014年に設立。スウェーデンの感性とモダンな美学を基盤に、スタイルの本質を追求したコレクションを展開している。

会場では、パラシュートコート（16万9000円）などの新作コレクションアイテムに加えて、定番「T-Lock」シリーズのバッグや、アクセサリーをラインナップ。

また、ブラックドット技法を用いてスクリーンプリントしたキャンペーンヴィジュアルを展示。ヴィジュアルの撮影はミカエル・ヤンソン（Mikael Jansson）、モデルはジュリア・ノビス（Julia Nobis）が務めた。

◾️2025年秋冬コレクションポップアップ

開催期間：〜2025年11月25日（火）

営業時間：11:00〜20:00

会場：GINZA SIX 3階 THE POP UP 3rd

所在地：東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 3階