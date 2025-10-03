山縣良和と大月壮士のトークショーが開催　バーニーズ ニューヨーク銀座本店ポップアップの一環として

「リトゥン バイ（written by）」やここのがっこうを手掛ける山縣良和と、ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize」2025年のグランプリに輝いた「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」デザイナー 大月壮士によるスペシャルトークショーが、「バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）」銀座本店内の新設ポップアップスペース「ユニオンスクエア（UNION SQUARE）」で開催される。実施日は10月6日で、参加は無料。

ユニオンスクエアは、感度の高いブランドやアーティストとのコラボレーション企画を期間限定で展開していくスペース。9月19日のオープン日から10月8日まではここのがっこうをコラボレーターに迎え、第1週は「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」「シュガーヒル（SUGARHILL）」「ワタルトミナガ（WATARU TOMINAGA）」の3ブランド、第2週は「フェティコ（FETICO）」と、ソウシオオツキの2ブランドを紹介するポップアップを開催しており、第3週となる今回はリトゥン バイにフォーカスした。トークショーは同ポップアップの一環として行う。

店頭では、「The Research Market」と題してアイテムを展示販売。アーカイヴや最新コレクションの受注販売を行うほか、今回のポップアップストアのために山縣がセレクトしたヴィンテージ雑貨などを取り扱っている。

◾️The Research Market

開催期間：〜2025年10月8日

営業時間：11:00〜20:00

会場：バーニーズ ニューヨーク 銀座本店 UNION SQUARE

所在地：東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル

◾️スペシャルトークショー

開催日：2025年10月6日（月）

開催時間：18:00〜18:30

会場：バーニーズ ニューヨーク 銀座本店 UNION SQUARE

所在地：東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル

参加費：無料