¡ÖMONO¾Ã¤·¥´¥à¡×¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÉÕÏ¿¤Ë¡¡¹³¶Ý¡¦ËÉ½À¤òÉÕÍ¿
¡¡Æü·ÐBP¤¬¡¢¡ÖMONO¾Ã¤·¥´¥à¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿·¤²¼¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMONO¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÉÕÏ¿¤Ë¤·¤¿¡ÖÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£2025Ç¯11·î¹æÁý´©¡ØMONO¥½¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¡Ù¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MONO¾Ã¤·¥´¥à¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÀÄÇò¹õ¤Î3¿§ÊÁ¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¡ÖMONO¥«¥é¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¿§ºÌ¤Î¤ß¤«¤é¤Ê¤ë¾¦É¸¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMONO¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È100Ç¯°Ê¾å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î·¤²¼À½Â¤ÈÎÇä²ñ¼ÒRENFRO CORPORATION¤ÎÆüËÜË¡¿Í¥ì¥ó¥Õ¥í¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À½ºî¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¾æÉ×¤ÊÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹³¶ÝÀ¤äËÉ½À¤òÈ÷¤¨¼ÂÍÑÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎMONO¾Ã¤·¥´¥à¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¼ýÇ¼¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1ºý1100±ß¡£
◾️Æü·ÐBP¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È