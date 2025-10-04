パ・リーグは3日、各地で2試合が行われました。

優勝を決めたソフトバンクはレギュラーシーズンでのホーム最終戦で3位オリックスと対戦。初回に柳町達選手の2ランで先制すると、5回には栗原陵矢選手の満塁弾で突き放します。ソフトバンクは計4本のホームランを放ち、大勝しました。

4位楽天は5位西武と対戦。8回までに6点を奪われ、1-6と5点のリードを許しますが、その裏の攻撃で打線が奮起し、吉野創士選手のタイムリーなどで3点を返します。「4-6」と2点を追いかける9回裏、ノーアウト満塁のチャンスをつくると、ボイト選手のタイムリーで同点。なおも1アウト2、3塁から宗山塁選手がサヨナラヒットを放ち、逆転勝利を飾りました。

▽3日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク 10-2 オリックス

勝利投手【ソフトバンク】東浜巨(4勝2敗)

敗戦投手【オリックス】佐藤一磨(1勝1敗)

本塁打【ソフトバンク】柳町達6号、栗原陵矢8号、谷川原健太3号、柳田悠岐3号

【オリックス】紅林弘太郎9号

◆楽天 7x-6 西武勝利投手【楽天】日當直喜(1勝)敗戦投手【西武】平良海馬(4勝2敗31S)