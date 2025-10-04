乃木坂46・岩本蓮加、後輩・冨里奈央は“甘え上手”「どうしても可愛がりたくなっちゃう」
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央が、都内で行われたドラマ『ふたりエスケープ』記者会見に出席。岩本が、冨里の甘え上手な一面について語った。
【写真】会見でそろって笑顔を見せる岩本蓮加＆冨里奈央
本作は、田口囁一による漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）を実写化。可愛いが取り柄の無職の「先輩」と〆切に追われる漫画家の「後輩」のふたりが繰り広げる現実逃避コメディだ。
出演が決まった時の心境を聞かれた岩本は「こんなに平和な作品を今まで演じたことがなかったので、それがすごく新鮮でした」とコメント。「1人ではなくメンバーと、しかも後輩の奈央とということで、それも新しい挑戦になった」と語り、「『どうなることかな』と思ってはいたんですけど、でもすごくワクワクした気持ちで、作品を読めば読むほど楽しみな気持ちでいっぱいだった」と振り返った。
一方、冨里は「演技のお仕事をこれまであんまりしたことがなかったので、すごく不安だったし、いきなり主演で『私にできるのかな』と思っていた」と吐露。続けて「でも同じ乃木坂46で、先輩、後輩という立場の蓮加さんと一緒に主演ができると聞いて、すごくうれしくて、不安だった気持ちも楽しみに変わった」と笑顔を見せた。
役柄に関しては、岩本が「本当に自分とそっくりすぎて、演技ですけど、ほぼ素で演じてたような感覚で、奈央との関係性も本当にドラマのまんま」と告白。「（冨里が）『蓮加さ〜ん』っていつも来て、私が『大丈夫、大丈夫』みたいなのをやるのが結構日常的」と、本作の先輩と後輩の関係性と実際の岩本と冨里の関係性が近いことを明かし、「似てないところを探す方が難しいかもしれないですね。唯一あるとしたら、実際は（先輩と違って）無職じゃなくて、運転もできないというところぐらい」と笑った。
さらに、岩本は自身を「自分から後輩に行こうとか言えるタイプではない」とした上で、冨里を「奈央はすごい先輩に甘えるのが上手というか、どうしても可愛がりたくなっちゃうような後輩」「後輩能力がすごく高い子」と表現。
その冨里は「蓮加さんは私のことをすごく気にかけてくださった」と言い、「このドラマが始まる前も『一緒にご飯行こう』と言ってくださって、その時にあった悩みだったり、ドラマも初めてでうまくできるか分からないです、みたいなこともすごい親身になって聞いてくださって。なので本当に大好きです」と微笑んでいた。
ドラマ『ふたりエスケープ』は、10月4日より、テレビ大阪にて毎週土曜24時55分、テレビ愛知にて毎週土曜26時15分放送。テレビ大阪での放送後、Leminoプレミアムにて独占配信。
【写真】会見でそろって笑顔を見せる岩本蓮加＆冨里奈央
本作は、田口囁一による漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）を実写化。可愛いが取り柄の無職の「先輩」と〆切に追われる漫画家の「後輩」のふたりが繰り広げる現実逃避コメディだ。
出演が決まった時の心境を聞かれた岩本は「こんなに平和な作品を今まで演じたことがなかったので、それがすごく新鮮でした」とコメント。「1人ではなくメンバーと、しかも後輩の奈央とということで、それも新しい挑戦になった」と語り、「『どうなることかな』と思ってはいたんですけど、でもすごくワクワクした気持ちで、作品を読めば読むほど楽しみな気持ちでいっぱいだった」と振り返った。
役柄に関しては、岩本が「本当に自分とそっくりすぎて、演技ですけど、ほぼ素で演じてたような感覚で、奈央との関係性も本当にドラマのまんま」と告白。「（冨里が）『蓮加さ〜ん』っていつも来て、私が『大丈夫、大丈夫』みたいなのをやるのが結構日常的」と、本作の先輩と後輩の関係性と実際の岩本と冨里の関係性が近いことを明かし、「似てないところを探す方が難しいかもしれないですね。唯一あるとしたら、実際は（先輩と違って）無職じゃなくて、運転もできないというところぐらい」と笑った。
さらに、岩本は自身を「自分から後輩に行こうとか言えるタイプではない」とした上で、冨里を「奈央はすごい先輩に甘えるのが上手というか、どうしても可愛がりたくなっちゃうような後輩」「後輩能力がすごく高い子」と表現。
その冨里は「蓮加さんは私のことをすごく気にかけてくださった」と言い、「このドラマが始まる前も『一緒にご飯行こう』と言ってくださって、その時にあった悩みだったり、ドラマも初めてでうまくできるか分からないです、みたいなこともすごい親身になって聞いてくださって。なので本当に大好きです」と微笑んでいた。
ドラマ『ふたりエスケープ』は、10月4日より、テレビ大阪にて毎週土曜24時55分、テレビ愛知にて毎週土曜26時15分放送。テレビ大阪での放送後、Leminoプレミアムにて独占配信。