SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、ノースリーブ姿で抜群スタイル全開「可愛い」 健康美に絶賛の声
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が4日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を披露すると、絶賛ん声が寄せられた。
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（19枚）
昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。インスタグラムでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、今後は写真集を出すことも明かしている。
今回は「APAN INNER BEAUTY AWARD 2025 お邪魔させていただきました!!」と、現地でのショットを複数枚投稿。鍛え抜かれたボディが際立つノースリーブ姿も披露しており、ファンからは「素敵ですね」「可愛い」といった声が集まっている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の29歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」インスタグラム（ayano_1006）
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（19枚）
昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。インスタグラムでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、今後は写真集を出すことも明かしている。
今回は「APAN INNER BEAUTY AWARD 2025 お邪魔させていただきました!!」と、現地でのショットを複数枚投稿。鍛え抜かれたボディが際立つノースリーブ姿も披露しており、ファンからは「素敵ですね」「可愛い」といった声が集まっている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の29歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」インスタグラム（ayano_1006）