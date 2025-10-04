◆男子プロゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第２日（３日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）

７５位で出た石川遼（３４）＝カシオ＝が７バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５で回って通算５アンダーとし、トップと３打差の１１位に急浮上した。前半の９ホールで大会記録に並ぶ２９をマークし初日の後れを取り戻し、一気に逆転圏内に割って入った。今季初優勝と２００９年以来１６年ぶりの大会制覇を狙う。吉田泰基（２７）＝東広野ＧＣ＝、下家秀琉（２３）＝エレコム＝、小斉平優和（２７）＝フリー＝が８アンダーで首位に並んだ。

期待のこもった歓声が、ホールを追うごとに大きくなっていった。石川が予選通過圏外から一気に浮上した。「前半は本当にいいゴルフができた。後半はなかなかうまくいかなかったけど、前半のスコアを何とか生かすことができた」。４、７番で第２打をピンそばに絡め、８番パー３では１０メートルをねじ込み右拳を握った。大会記録に並ぶハーフ２９を前半でたたき出し、初日の遅れを取り戻した。

ダウンスイングでクラブのフェースが開き気味になっていた点を、第１ラウンド後に修正した。前日は１４ホール中４ホールにとどまったフェアウェーキープが１０ホールに増え、７１・４２９％は全体トップ。パーオン率は９４・４４４％、平均飛距離３２９ヤードを含む主な項目で１位をそろえ、いい流れで大会を折り返した。

プレーオフの末に敗れたＡＮＡオープンから２週後、再び優勝争いに加わってきた。「すごく楽しみ。少しずついい内容にはなってきている。明日もしっかり気持ちを切り替えて、いい内容を続けていけるようにしたい」。２００９年以来１６年ぶりの大会制覇と今季初優勝へ、一打集中で３打差を追う。（高木 恵）