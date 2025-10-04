PORTER、新シリーズ「HYPE」始動。異素材ナイロンの融合が放つ新たな表情とは

街でふとすれ違ったとき、「あのバッグ、ちょっと違う」と目を引きそうな存在感。𠮷田カバンの「PORTER」から、新シリーズ「HYPE（ハイプ）」が登場しました。

最大の特徴は、質感の異なる2種類のナイロンを掛け合わせたデザイン。耐摩耗性に優れたコーデュラと、軽くて丈夫なリップストップといった異なる素材がひとつに合わさることで、互いの持ち味が際立ち、バッグ全体に奥行きのある表情が生まれています。

さらにファスナーの引き手にはナイロンコードを採用。コードを引くだけでポケットがスッと開く仕様で、街中で片手がふさがっているときでも活躍してくれます。

小さな工夫ながら、デザインの遊び心と日常の使いやすさが同居しているのが「HYPE」らしいポイントです。

まずシリーズの顔といえるのが 「BACKPACK」（9万6800円）。存在感のわりに軽やかに背負える設計で、外ポケットの豊富さも頼もしい味方になります。

日常の通勤から週末の小旅行まで、幅広く使える器用さをもっているバッグです。

次に注目したいのが 「2WAY TOTE BAG」（6万3800円）。手持ちでも肩掛けでも使える柔軟さが魅力で、ツートーンのカラー切り替えがスタイルのアクセントとして映えます。

カジュアルな服装にも、少しきれいめな装いにもすっと馴染む、バツグンの雰囲気をまとったバッグです。

そして 「WAIST BAG」（5万1700円）。両手を自由にしたいときや、旅先・街歩きのサブバッグにちょうどいいサイズ感です。財布やスマホ、パスポートなどの必需品がしっかり収まり、身軽に動けるのが魅力。

加えて、ワンアクションで開閉できるファスナーがスムーズな出し入れを後押ししてくれるでしょう。

そのほかメッセンジャーバッグ2サイズや、大きめのトートを含め、計6型が揃います。カラーは「カーキ/サンド」と「ネイビー/ブラック」の2色展開。

シーンや持ち方に合わせて選べる充実のラインナップです。

販売は PORTER flagship store、PORTER STAND、PORTER GINZA など全国直営店、およびオンラインストアで行われています。

＜文／&GP＞

