跳ね上げて、視界を切り替える。メガネの上から使える偏光グラス【コールマン】のサングラスがAmazonに登場中‼
メガネの上から装着可能！スマートに使えて反射光を抑える【コールマン】のサングラスがAmazonに登場!
コールマンのサングラスは、視力補正用メガネの上からそのまま装着できる設計で、日常使いからアウトドアまで幅広く対応する。
レンズ部はワンアクションでスムーズに跳ね上げ可能。必要なときに偏光レンズを使い、不要なときには素早く視界を切り替えられるため、屋内外の移動や細かな作業時にも便利。
偏光レンズは路面や水面、雪面などの反射光を抑え、目の疲労を軽減しながらクリアな視界を確保する。
使いやすさと快適性を両立した、コールマンならではの実用的なアイウェア。メガネユーザーにとって、頼れる一枚。
