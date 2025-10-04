参政党幹部、参政党の“共感者”、在留外国人の支援者の3名が、「日本人ファースト」を巡って大激論。今まさに日本人が関心を寄せる外国人政策については何が語られたのか？

【画像】慶應義塾大学名誉教授の堀茂樹氏は、SNSなどで参政党への共感を示してきた

◆◆◆

「人数制限」は不可欠

安藤 日本の社会が回らなくなるので、外国人労働者の受け入れをすぐに止めたり、（不法滞在者を除いて）すでに日本にいる外国人を追い出す必要はない。ただ、外国人低賃金労働者の受け入れは、即座に人数を制限すべきです。経営者にとって賃上げの最大の動機は人手不足。そこで人材獲得競争が起こり、賃上げを余儀なくされるのに、低賃金労働者を外国から受け入れたら、賃上げは起きません。賃上げは政府の最優先課題であるはずですが、人数制限をしない時点で賃上げの実現を放棄している。さらに人数制限は、日本社会が外国人労働者をスムーズに受け入れるためにも必要です。



「日本人ファースト」を掲げた参政党は今年の参院選で大躍進を遂げた ©時事通信社

毛受 その点は同感です。「特定技能」には人数制限がありますが、ほかの29の在留資格は人数制限がない。技能実習生などは青天井で受け入れていて、46万人もいます。この人たちが最低賃金で働かされていることで日本全体の賃金を下げている可能性はある。

例えば韓国の技能実習生と似た雇用許可制では、民間任せの日本と異なり、政府が外国人の受け入れを行なっているので、民間業者による中間搾取も起こらない。業界ごとに人数を算出し、十数カ国との二国間協定により受け入れてきたので、自ずと人数も制限されます。一方、日本では十分な受け入れ体制が整わないなかで外国人が急激に増加すれば、摩擦が起きると危惧しています。

堀 移民の「社会統合」の問題ですね。警戒すべきなのは、「多文化共生」という一見、聞こえの良い言葉です。「マルチカルチャリズム（多文化主義）」をインテリは好みますが、結局はそれぞれの文化に閉じこもる「モノカルチャリズム」にすぎない。移民が出自ごとに共同体をつくることを尊重する、英米流の多文化主義は、社会統合の放棄や失敗を正当化する方便に用いられています。

必要なのは「多文化共生」ではなく「同化（社会統合）」なんです。同化には時間がかかり（2、3世代必要なこともある）、受け入れ側の社会には寛容さが求められますが、最終的にはその社会に同化できないと移民自身も幸せになれません。

移民同化の条件

毛受 堺屋太一さんに『限界国家――人口減少で日本が迫られる最終選択』（朝日新書）という拙著の前書きに書いていただいたのは、忠臣蔵の赤穂浪士の1人、武林唯七が中国人移民の3世なのに日本的な価値観の持ち主だったこと。つまり、移民も3世にもなれば、完全に同化する。日本の社会にはそうした統合力が備わっているから心配ない、と。

安藤 すでにいる外国人に日本社会に同化してもらえる環境を整えるのは、政府の責務です。

毛受 私はドイツの移民受け入れを調査したことがありますが、ドイツ各地にトルコ系のコミュニティがあります。ドイツ語を話さずに仕事も子供の教育もできてしまうことが問題です。こうなるとドイツの社会とは没交渉になり、それが貧困地帯となれば、ホームグロウン・テロ（自国産テロ）の温床になりかねません。受け入れ社会との交流と統合は不可欠です。

※本記事の全文（約9000文字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2025年10月号に掲載されています（安藤裕×堀茂樹×毛受敏浩「激論！日本人ファーストを問う」）。全文では下記の内容をお読みいただけます。

「日本人の目が変わってきた」

自民党政権が放置した悪循環

「私生活」「政治」「人道」の区別

移民なしに社会維持はできない

「人数制限」は不可欠

移民同化の条件

日本語を高級なものとして教える

外国人政策をめぐる国民的議論を

（安藤 裕,堀 茂樹,毛受 敏浩／文藝春秋 2025年10月号）