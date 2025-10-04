2007年に製作され、今もなお熱狂的なファンをもつ台湾青春ラブストーリーの名作『言えない秘密』が新たによみがえった。韓国版となる本作は、原案に忠実ながらも独自の設定と解釈を盛り込んだ初恋ファンタジーだ。

ソ・ユミン監督は「この映画の脚本を書き上げたあと、ユジュン役として最初に思い浮かべたのがド・ギョンスでした」、と明かす。「アーティスト特有のロマンティックな空気感、雰囲気のある声。ぎこちなくなりかねないセリフもさらりとこなす演技力に驚きました」

「新しい一面を見ていただけるチャンス」

映画『神と共に』2部作（17〜18年）や『スウィング・キッズ』（18年）、時代劇ドラマ『100日の郎君様』（18年）などで俳優として高く評価されるギョンスだが、現代劇の正統派ラブストーリーに挑戦するのは意外にも初めて。「これまではお見せできなかった、自分の新しい一面を見ていただけるチャンス。ユジュンのピュアな感情をしっかりと伝えることにこだわりました」と話す。

役柄の心情に深く寄り添えるよう、ユミン監督とは撮影現場でも話し合いを重ねた。原案の『言えない秘密』は大好きな映画だそうで、「何度も繰り返し観ています。観るたび夢中になってしまう」という。





天才ピアニストという役柄とあって、劇中にはピアノ・バトルや連弾を含む数々の演奏シーンもある。ピアノはまったくの初心者だったが、わずか3週間という短期間で特訓を積んだ。「とはいえ、もちろん本物のピアニストのように弾くことはできません（笑）。実際の映像を何度も見ながら、彼らの動きや表情を徹底的にコピーできるよう努力しました」

ヒロインのジョンア役は『鋼鉄の雨』（17年）や『声／姿なき犯罪者』（21年）のウォン・ジナ。ピアノの旋律をめぐる秘密を抱えた役どころで、ギョンスはその演技を「キャラクターの強さと繊細さを見事に表現するお芝居でした」と称える。

「僕はいつでも自分に挑戦していたいんです」

「お会いする前は静かで落ち着いた印象がありましたが、本当はエネルギッシュで明るい方。ジョンアのハツラツとした部分にはご本人の明るさがよく表れていると思いますし、僕自身もたくさんエネルギーをもらいました。とても楽しい撮影でした」

現在はD. O.としてのアジアツアーのまっただなかで、日本公演も控えている。「俳優業・音楽活動だけでなく、さまざまな活動に取り組むなかで多くの経験と学びを得てきました。本作の演技にも、それらすべてが自然と活きていると思います」という。

今後も俳優業は積極的に続けていく姿勢だが、「作品のジャンルや演じる役柄にこだわりはありません」と率直に語った。「まだ演じたことがないような新しい役を演じていきたい。僕はいつでも自分に挑戦していたいんです」

ド・ギョンス 1993年、韓国・高陽生まれ。12年にK-POPグループEXOのメインボーカルD. O.としてデビュー。初期から演技に挑戦し、『神と共に 第一章:罪と罰』（17年）、続編の『第二章:因と縁』（18年） や『スウィング・キッズ』（18年）などに出演。『THE MOON』（23年）では大鐘賞の主演男優賞にノミネートされた。

INTRODUCTION

台湾の大スター、ジェイ・チョウが監督・主演して大ヒットした2007年の『言えない秘密』を原案に、新解釈で作られたのが、この『シークレット・メロディ』。主演はK-POPグループEXOのD.O.ことド・ギョンス。ヒロインを演じたウォン・ジナは、映画では初の大役を務めた。監督のソ・ユミンは『八月のクリスマス』（99年）、『四月の雪』（05年）、『ハピネス』（07年）などを手がけたホ・ジノ監督の下で助監督などを長年務め、今作が長編2作目。

STORY

若きピアニスト、ユジュン（ギョンス）は、スランプでドイツから韓国へ帰って来た。編入した音楽大学で、ふと聞こえてきた美しいメロディに魅かれ、訪ねた練習室で同じ3年生のジョンア（ジナ）に出会う。二人は、デート、ピアノの連弾、出会いのきっかけとなった曲「Secret」を教えてもらうなど、愛を深めあう。しかし気持ちのすれ違いから突然逢えなくなってしまう。そんな中、ユジュンが演奏中の音楽会に姿を見せたジョンアは、ユジュンに「お別れを言いにきた」と告げる。

STAFF & CAST​

監督：ソ・ユミン／脚本：ソ・ユミン、ユ・スンヒ、シン・ウンギョン／原案：ジェイ・チョウ／出演：ド・ギョンス、ウォン・ジナ、シン・イェウン、ペ・ソンウ、カン・マルグム／2025年／韓国／103分／配給：クロックワークス/© 2025 SOLAIRE PARTNERS LLC & HIVE MEDIA CORP ALL RIGHTS RESERVED

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA）