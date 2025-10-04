風間俊介＆庄司浩平、『40までにしたい10のこと』クランクアップで“抱っこグルグル”「最後まで可愛い」「もう完全にカップル」
テレ東ドラマ24『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが3日に更新され、風間俊介と庄司浩平のクランクアップの様子を動画で伝えた。
【写真】クランクアップで“抱っこグルグル”を披露した風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。19日に最終回が放送された。
「雀(#風間俊介)と慶司(#庄司浩平)が、アップしたということは…ドラマ『40までにしたい10のこと』クランクアップです」と報告。動画でクランクアップを伝えられ、笑顔を見せる風間と庄司の様子を公開した。動画で、2人は抱き合い、庄司が風間を抱えてぐるぐると回る仲むつまじい姿を見せた。
この投稿に「とうとう最後になっちゃった…」「みんないい表情してますね」などのコメントのほか、「最後の抱っこグルグル最高です」「最後まで可愛いじゃん！」「抱っこからのグルグルはもう完全にカップル」などのコメントが寄せられた。
