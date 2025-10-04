プロのスカウト警鐘 大学野球リーグ戦の「勝ち点制」は投手故障の温床 時代に合ったアップデートの必要性
今年も大学生投手には早稲田の伊藤ら好素材が揃う(C)産経新聞社
球界の未来を担う逸材にとって、プロ野球選手への扉が開かれるドラフト会議が、10月23日に行われます。全国各地で行われている大学野球のリーグ戦では、「プロ志望届」を提出した大学4年生のドラフト候補たちが、最終アピールに奮闘を重ねています。
【画像・大学投手編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介
今年も上位候補には大学生投手がリストアップされています。しかし、NPBのあるスカウトは声を潜めて、こんな本音を口にするのです。
「トップクラスの大学生投手がここ数年、プロ入り後に本領発揮できず、苦しむ例も多いんです。我々スカウトはリーグ戦での投球を総合的に評価して、上位候補に挙げるのですが、コンディション不良に苦しみ、1軍登板というスタート地点になかなか立てない例もあります。これは双方にとって、とても不幸なこと。その理由を突き詰めていくと、大学野球リーグの『勝ち点制』も、その一因であると思うんです」
大学野球リーグの勝ち点制とは、「先に2勝した方が勝ち点1」で順位付けていくというもの。ドラフト上位候補のエースは第1戦に先発し、長いイニングやある程度の球数を投げた後、第2戦で別の投手が投げて負けた場合、「中1日」で第3戦の先発マウンドに立ちます。リーグ戦が混戦になれば、この「中1日先発」が何度も行われるわけです。
前述のスカウトは続けます。
「チームは当然、優勝や1つでも上の順位を目指して全力を尽くすわけですから、『中1日での先発はエースの酷使であり、別の先発投手を立てるべきだ』とは言いにくい環境にあると思います。しかし、国際的に見てもこの世代の投手が中1日で100球以上投げるのは、フィジカル面で問題があります。下級生でエース格になって投げまくった場合、身体が悲鳴を上げ、上級生ではピークを過ぎてしまう投手もいるんです。そうなると我々スカウトはなかなか指名するのも二の足を踏んでしまいます」
首都大学野球リーグでは、学業との両立を目的に平日の試合は行わず、第3戦は土日に行われるよう予備週を設けています。こうなれば、中1日での先発はなくなります。先進的な試みと言えるでしょう。
「『勝ち点制』には長い歴史があり、エースの中1日先発は大学野球の要であるという伝統も理解できます。大学野球はプロの養成所ではないというのも正論でしょう。しかし、選手の肩肘を守るため、時代に合うようにアップデートしていくのもまた、大切なことではないでしょうか。1回戦から3回戦、全て先発マウンドには別な投手が上がる、となれば、選手の出場機会を広げることにもつながりますから、どこの大学も控え投手は大勢いるので」（前述のスカウト）
アスリート・ファーストの視点から、改革が必要な部分かもしれません。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］