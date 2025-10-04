健大高崎・石垣元気のドラフト1位競合の可能性は？　来季か未来か　チーム事情で158キロ右腕に異なる評価

ポテンシャル確かな石垣は何球団が競合するのか(C)産経新聞社

10月23日のドラフト会議を前に、高校球界ナンバーワンの評価は揺るぎません。

健大高崎（群馬）の最速158キロ右腕・石垣元気投手です。今夏の甲子園大会では2回戦の京都国際戦でまさかの初戦敗退。石垣も3−6で迎えた7回から4番手で救援し、2イニングを2安打無失点、2Kと力投しましたが、わずか28球しか投げず、最後の聖地を後にしました。

【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

そのうっぷんを晴らすがごとく、続く9月のU−18野球ワールドカップでは、侍ジャパン日本代表の守護神として熱投。3試合に救援し、勝ち負けなしも7回1／3を投げて7K、自責1と活躍しました。世代最強右腕の称号を確かなものとしたのです。

常時150キロ超の出力を誇るストレートに加え、知名度も十分。ならば今秋のドラフト会議でも1位で競合か、と思いきや、各球団とも他チームの出方をうかがっている雰囲気です。

アマチュア野球取材の経験が豊富なスポーツライターは言います。

「石垣投手の潜在能力、伸びしろを買っているのはどのチームのスカウトも一緒だと思うのですが、1位指名で行くかどうかはまた別の話です。将来的にはエースになれる逸材ですが、健大高崎でも長いイニングを投げておらず、出力が大きい分、常に故障のリスクがあります。スカウトにとって、上位で指名した選手がケガで試合に出られないことほど、つらいものはない。現場の監督やコーチ陣から『ちゃんと見ていたのか』との声が上がるからです」