フェイエノールトのサポーターが一部暴徒化…ELで激突したアストン・ヴィラのファンを襲撃し、逮捕者5名と報道

日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛の所属するフェイエノールト（エールディビジ）の一部サポーターが暴徒化した。

ここまでリーグ戦を6勝1分けで首位を走っているフェイエノールトは、2日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第2節でアストン・ヴィラ（プレミアリーグ）と対戦した。

ブラガ（ポルトガル1部）とのリーグフェーズ第1節は0-1で敗戦。2連敗は避けたい状況での一戦だったが、試合前日に事件が起きた。2日、『The Sun』が伝えた。

アストン・ヴィラ戦の前日にあたる現地時間10月1日、オランダのロッテルダムにあるアイリッシュパブの外で、フェイエノールトの一部サポーターがアストン・ヴィラのサポーターを襲撃。乱闘騒ぎが起きた。

乱闘の影響で店舗のグラスが割れたほか、撮影されたビデオ映像には、バーの外で両チームのファンが椅子や棒を使って互いを攻撃する様子が映っていた。

地元住民が現場から避難する中、暴力的な光景は数分間続いた模様。その後、駆け付けた警察官が乱闘を止めさせ、乱闘に関わった5人を逮捕した。

この事件で負傷者がいたかどうかは不明だが、一部ファンはヘルメットを被っていたとされており、計画的な犯行だったことが考えられている。

なお、試合は0-2でフェイエノールトが敗戦し、EL敗退圏内の34位に転落した。