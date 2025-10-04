クリーンシート総数で暫定ながらJ１トップに立ったGKマテウス。残留争い直接対決の湘南戦でも存在感は絶大だった【東京V】
［J１第33節］湘南 ０−１ 東京V／10月３日／レモンガススタジアム平塚
J１で16位の東京ヴェルディと、19位の湘南ベルマーレ。残留を争うチーム同士の一戦は、東京Vが55分に染野唯月の決めた１点を守り切り、１−０で勝利した。
昨季は16年ぶりのJ１の舞台で６位と躍進した一方で、今季は残留を争うシーズンになっている東京Vだが、そんなチームのなかで絶大な存在感を放っているのがGKマテウスだ。
毎試合、ポジショニングとチームを救うビッグセーブが光る緑の守護神は、湘南戦でも安定したプレーで相手のミドルシュートを何本もキャッチ。ディフェンスラインの裏のスペースのケアも的確にこなした。また、後半アディショナルタイムには、自陣ゴール前でシュートモーションに入った湘南の奥埜博亮に、絶妙なタイミングで間合いを詰めてプレッシャー与え、ピンチを阻止した。
湘南戦でチームの無失点勝利に貢献したマテウスは、これで今季のクリーンシート総数を15に伸ばし、暫定ながらリーグ単独トップに立った。しかし、本人は「キーパーだけでの結果ではない」と謙遜する。
「守備の選手、前線の選手を含め、みんなが走って守備に貢献してくれているからこそだと思います」
マテウスが言うように、無失点に抑えるのは、GKだけの力で達成できるものではできない。チームの守備戦術はもちろん、ディフェンス陣が相手のシュートコースを限定したり、ピッチに立った選手全員で身体を張ってブロックするなどして、ゴールを死守しているからこその結果でもあるはずだ。それは東京Vの試合を観ていて感じるところでもある。
ただ、チームの総得点数（21得点）は、横浜FCと並んでリーグ最下位タイだ。そういった状況のなかで、残留ラインの17位よりも上位（暫定14位）につけられている要因の１つに、背番号１のパフォーマンスがあるのは間違いない。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】染野のヘッド弾で湘南に勝利！
J１で16位の東京ヴェルディと、19位の湘南ベルマーレ。残留を争うチーム同士の一戦は、東京Vが55分に染野唯月の決めた１点を守り切り、１−０で勝利した。
昨季は16年ぶりのJ１の舞台で６位と躍進した一方で、今季は残留を争うシーズンになっている東京Vだが、そんなチームのなかで絶大な存在感を放っているのがGKマテウスだ。
湘南戦でチームの無失点勝利に貢献したマテウスは、これで今季のクリーンシート総数を15に伸ばし、暫定ながらリーグ単独トップに立った。しかし、本人は「キーパーだけでの結果ではない」と謙遜する。
「守備の選手、前線の選手を含め、みんなが走って守備に貢献してくれているからこそだと思います」
マテウスが言うように、無失点に抑えるのは、GKだけの力で達成できるものではできない。チームの守備戦術はもちろん、ディフェンス陣が相手のシュートコースを限定したり、ピッチに立った選手全員で身体を張ってブロックするなどして、ゴールを死守しているからこその結果でもあるはずだ。それは東京Vの試合を観ていて感じるところでもある。
ただ、チームの総得点数（21得点）は、横浜FCと並んでリーグ最下位タイだ。そういった状況のなかで、残留ラインの17位よりも上位（暫定14位）につけられている要因の１つに、背番号１のパフォーマンスがあるのは間違いない。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】染野のヘッド弾で湘南に勝利！