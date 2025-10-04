¡ÚÂîµå¡Û¥Ù¥¹¥È8¤ÎÀï¤¤¡¡±§ÅÄ¹¬Ìð¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯2°ÌÎÓ»íÅï¤ËÌµÇ°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡¡¾¾Åçµ±¶õ¤Ï4ÆüÅÐ¾ì¡ÒÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(9·î25Æü¡Á10·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ)
ÃË»ÒÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯24°Ì¡Ë¤È±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯33°Ì¡Ë¤Î2¿Í¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3Æü¡¢±§ÅÄÁª¼ê¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÎÀï¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£³Ê¾å¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼ê¡ÊÆ±2°Ì/Ãæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï8-9¤È½ªÈ×¤Þ¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁê¼ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤ë¤ÈÏ¢Â³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¤¤¤º¤ì¤â±§ÅÄÁª¼ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀè¼è¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥é¥ê¡¼¤ä¶¯ÂÇ¤Ë²¡¤µ¤ìÎôÀª¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢ºÇ½ªÂè4¥²¡¼¥à¤âÁê¼ê¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤ÎÁ°¤Ë°Ù¤¹½Ñ¤Ê¤·¡£0-4¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í£°ì»Ä¤ë¾¾ÅçÁª¼ê¤Ï4Æü¤ËÅÐ¾ì¡£²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¡ÊÆ±1°Ì/Ãæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜÀª¤Îº£Âç²ñ»î¹ç
¡ã1²óÀï¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-0 éÈô¡Ê11-6¡¢11-7¡¢11-7¡Ë
¼ÄÄÍÂçÅÐ 1-3 ¥«¥ë¥Ç¥é¥Î¡Ê11-6¡¢6-11¡¢5-11¡¢8-11¡Ë
茺ÅÄ°ìµ± 3-1 V.¥¤¥·¥¤¡Ê10-12¡¢11-6¡¢11-1¡¢11-8¡Ë
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 2-3 ÄÄ½ÓèÅ¡Ê11-8¡¢10-12¡¢8-11¡¢11-8¡¢9-11¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-1 ¥¯¥Ó¥¯¡Ê11-1¡¢11-13¡¢11-8¡¢11-9¡Ë
¸Í¾åÈ»Êå 3-0 ¥«¥Ê¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¡¼¡Ê11-9¡¢12-10¡¢11-6¡Ë
¡ã2²óÀï¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-1 ¥Õ¥é¥ó¥Ä¥£¥¹¥«¡Ê8-11¡¢11-9¡¢11-6¡¢11-8¡Ë
茺ÅÄ°ìµ± 3-2 ¥ª ¥¸¥å¥ó¥½¥ó¡Ê9-11¡¢12-10¡¢11-8¡¢7-11¡¢11-4¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-2 ÎÓ繇¼ô¡Ê11-9¡¢11-6¡¢8-11¡¢10-12¡¢11-8¡Ë
¸Í¾åÈ»Êå 1-3 ÎÓ»íÅï¡Ê7-11¡¢13-11¡¢2-11¡¢8-11¡Ë
¡ã3²óÀï¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-2 ÎÂÌ÷ÖÂ¡Ê11-4¡¢9-11¡¢11-8¡¢8-11¡¢11-8¡Ë
茺ÅÄ°ìµ± 2-3 ÄÄ½ÓèÅ¡Ê11-13¡¢8-11¡¢11-9¡¢11-4¡¢8-11¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-1 ¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¡Ê11-9¡¢11-6¡¢7-11¡¢11-3¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 0-4 ÎÓ»íÅï¡Ê8-11¡¢7-11¡¢6-11¡¢5-11¡Ë