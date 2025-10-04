◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)

張本美和選手(世界ランク6位)が3日、準々決勝で王曼碰選手(同2位/中国)と対戦しました。

女子・日本勢で唯一ベスト8に進出した張本選手は、試合開始から7連続ポイントを許し、第1ゲームを落とします。

第2ゲームでは、意地をみせて9-7とリードするものの、逆転で先にゲームポイントを奪われる展開に。それでも再び10-10とデュースに持ち込みますが、力及ばずこのゲームも落とします。

第3ゲーム、第4ゲームでも張本選手は終始相手の巧みな攻めに苦しみ、劣勢を跳ね返すことができないまま0-4でストレート負けを喫しました。

▽日本勢の今大会試合

＜1回戦＞

平野美宇 1-3 孫穎莎(5-11、11-5、2-11、7-11)

長粼美柚 0-3 王暁彤(3-11、7-11、7-11)

橋本帆乃香 3-1 A.ディアス(11-4、6-11、11-8、11-6)

伊藤美誠 3-1 覃予萱(11-9、9-11、11-6、11-8)

張本美和 3-1 ハン イン(11-8、5-11、11-3、11-9)

大藤沙月 3-0 キム ナヨン(11-8、11-6、11-4)

早田ひな 3-0 ユアン ジアナン(11-7、11-2、11-5)

＜2回戦＞

橋本帆乃香 3-0 杜凱栞(11-0、11-4、11-1)

伊藤美誠 1-3 チュ チョンヒ(5ー11、13ー11、5ー11、7ー11)

張本美和 3-1 ウィンター(13ー11、9ー11、11ー5、11ー9)

大藤沙月 3-0 パバド(11ー5、11ー3、11ー4)

早田ひな 3-0 葉伊恬(11ー7、11ー3、11ー6)

＜3回戦＞

橋本帆乃香 0-3 王芸迪(8-11、3-11、10-12)

張本美和 3-1 大藤沙月(6ー11、12ー10、11ー6、11ー3)

早田ひな 0-3 王曼碰(6-11、4-11、5-11)

＜準々決勝＞張本美和 0-4 王曼碰(3-11、10-12、6-11、4-11)