41歳？嘘でしょ…韓国プロ野球の“長寿チア”、バキバキ肉体美のハートSHOTでファン悩殺【PHOTO】

韓国プロ野球界屈指の“長寿チアガール”として知られるベ・スヒョン（41）が、圧巻の肉体美でファンを魅了している。

【写真】本当に40代？ベ・スヒョン衝撃の肉体美

ベ・スヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。自身がチアを務めるSSGランダースの本拠地・仁川（インチョン）SSGランダース・フィールドで撮影した写真を投稿した。

公開された写真には、SSGのチームカラーである赤と白を基調としたチアリーディング衣装に身を包んだベ・スヒョンが写っている。カメラに優しい微笑みを見せながら、両手の指でハートマークを作るポーズを披露している。

何より目が行くのは衣装からのぞく引き締まったプロポーション。縦線の見える腹筋、スラリと伸びる美脚など、現在41歳とは思えない肉体美で多くのファンを虜にしていた。

この投稿に、ファンからは「お美しいです〜」「とても綺麗…」「私たちの誇りです」などの反応が届いていた。

（写真＝ベ・スヒョンInstagram）

ベ・スヒョンは1984年7月14日生まれの41歳。2003年よりチアガールとして活動しており、韓国チア界屈指の“長寿チア”として人気を集めている。現在は韓国プロ野球のSSGランダース、男子プロバレーVリーグのKB損害保険スターズのチアとして活動中。2023年11月には東京ドームで行われた「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」に野球韓国代表の応援団として参加。2024年7月にも、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催された日韓プロ野球レジェンドOB戦「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」で日本チームと対戦した韓国チームの応援団を務めた。