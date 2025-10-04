◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

１９歳ルーキーの中村心（ヤマエグループＨＤ）が５位で出て１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８で首位と２打差の４位に浮上した。第１日の自身プロ初ホールインワンに続き、２日連続のイーグルを奪取。０５年大会を２０歳で制した宮里藍さん（４０）を超える、メジャー年少４位の１９歳３４５日での初優勝を狙う。２位で出た堀琴音（２９）＝ダイセル＝が６７と伸ばし、通算１１アンダーで単独首位に浮上した。

小雨を切り裂くスーパーショットだった。１８番パー５、残り２００ヤードの第２打。右前方のフェアウェーに刻む同組の選手を横目に、中村は迷わず５ウッドを抜いた。眼前には大きな池。「行くしかないと思った。全然怖くなかった」。こん身の一打はグリーン手前に着弾してピン奥５０センチに２オン。ギャラリーからどよめきが起きた。

「当たりも良かった。２日間で２個も取れて、たまたま重なったけどうれしい」。プロ初エースを決めた第１日に続くイーグル。メジャーで１１人目の２日連続奪取に笑みがこぼれた。さらに「アイアンショットが特に良かった」と前半のラスト３ホールで４つ伸ばし、首位と２打差４位につけた。

国内男子ツアー４８勝を誇る中嶋常幸（７０）の門下生。９月の日本女子プロ選手権に訪れた師匠から練習場で「トップでクラブのヘッドの重さを感じられるように」と助言を受けた。新人ながら、今季の平均飛距離２４９・８９ヤードは全体１３位。精度に磨きがかかったティーショットが好スコアを生んでいる。

優勝を届けたい人がいる。１月にプロ野球ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３６）らの自主トレに参加。体力強化や食トレを学び「初優勝を期待してるよ」と激励された。４月の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンでプレーオフの末に２位に終わった時は「おつかれさま。ハラハラ、ドキドキしました」と気にかけてくれた。負傷から復帰し、パ・リーグ制覇に貢献した柳田の姿に「今度は私が優勝できるように頑張る」と誓う。

今季は同学年の菅楓華、入谷響、荒木優奈が続々と初優勝。ルーキーで初Ｖを掲げながら、予選落ち１３回の中村は「苦しんでいるけど、最後まで諦めず優勝を目指したい。私もみんなに続きたい」。メジャー年少４位となる１９歳で頂点に立つ。（星野 浩司）

◆中村 心（なかむら・こころ）２００５年１０月２５日、山口県出身。１９歳。姉の影響で５歳からゴルフを始める。ＥＣＣ学園高３年時の２３年に日本ジュニア選手権を制覇。２４年プロテストは２度目の挑戦で合格。今季開幕時のＱＴランキングは７４位。得意クラブはドライバー、ショートアイアン。文字や箸は左利き、ゴルフは右利き。目標の選手はアタヤ・ティティクル（タイ）。１６１センチ。家族は両親と姉。